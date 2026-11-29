Una ola de calor afectará esta semana al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), con registros elevados hasta el martes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas previstas para esa jornada darán paso a un descenso marcado de las temperaturas.

El calor será protagonista durante el comienzo de la semana en Capital Federal y sus alrededores. Después de varios días con máximas superiores a los 30° y un domingo infernal, las precipitaciones traerán un respiro antes de que las temperaturas vuelvan a subir.

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Para el lunes se espera otra jornada cálida, con temperaturas de entre 22° y 34° y cielo parcialmente nublado. El martes continuará el ambiente caluroso, aunque aumentará la posibilidad de lluvias.

El SMN anticipa tormentas aisladas durante la tarde y la noche del martes, con vientos que rotarán del norte al sur. La temperatura oscilará entre los 23° y los 32°.

Las precipitaciones darán lugar a un marcado descenso térmico. Para el miércoles se prevé una mínima de 18° grados y una máxima de 25°, mientras que el jueves será el día más fresco de la semana, con registros de entre 12° y 24°.

El viernes comenzará a recuperarse el calor, con temperaturas que llegarán a los 29°. Para el sábado, en tanto, se pronostica una máxima de 30° y una mínima de 18°.