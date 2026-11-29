Una ola de calor afectará esta semana al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con registros elevados hasta el martes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas previstas para esa jornada darán paso a un descenso marcado de las temperaturas.
El calor será protagonista durante el comienzo de la semana en Capital Federal y sus alrededores. Después de varios días con máximas superiores a los 30° y un domingo infernal, las precipitaciones traerán un respiro antes de que las temperaturas vuelvan a subir.
Para el lunes se espera otra jornada cálida, con temperaturas de entre 22° y 34° y cielo parcialmente nublado. El martes continuará el ambiente caluroso, aunque aumentará la posibilidad de lluvias.
Cuándo llegan las lluvias y baja la temperatura
El SMN anticipa tormentas aisladas durante la tarde y la noche del martes, con vientos que rotarán del norte al sur. La temperatura oscilará entre los 23° y los 32°.
Las precipitaciones darán lugar a un marcado descenso térmico. Para el miércoles se prevé una mínima de 18° grados y una máxima de 25°, mientras que el jueves será el día más fresco de la semana, con registros de entre 12° y 24°.
El viernes comenzará a recuperarse el calor, con temperaturas que llegarán a los 29°. Para el sábado, en tanto, se pronostica una máxima de 30° y una mínima de 18°.