Regalo Icardi China eligió una romántica sorpresa para celebrar sus dos años de relación con la China Suárez y compartió el gesto en sus redes sociales. El futbolista le regaló un enorme ramo de 731 rosas rojas, una por cada día que llevan juntos, y acompañó las imágenes con una dedicatoria especial.

La celebración tuvo lugar este domingo 29 de noviembre, fecha en la que la pareja conmemoró un nuevo aniversario de su historia sentimental. A través de sus historias de Instagram, el delantero publicó una imagen de Eugenia sentada frente a una mesa de mármol, mientras leía unas cartas manuscritas junto al impactante arreglo floral.

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El ramo, envuelto en papel beige y decorado con grandes lazos bordó, fue el centro de la sorpresa que Mauro Icardi preparó para la actriz .

Junto a la publicación, el futbolista escribió: “Buen día, mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo. 731 días, 731 rosas” , acompañado por emojis de corazones y una rosa. También etiquetó a la China y agregó la fecha de la celebración: "29.Nov.2026".

Mauro Icardi le hizo un impactante regalo a la China Suárez.

El detalle detrás de las 731 rosas de Mauro Icardi

La cantidad de flores que eligió Icardi no fue casual. Según explicó en su mensaje, cada rosa representa un día de relación, con lo que la pareja celebra dos años de amor.

La cifra también permite ubicar el comienzo de su vínculo sentimental a fines de noviembre de 2024, meses antes de que ambos hicieran público su romance, en enero de 2025.

En las imágenes compartidas por el futbolista, además del arreglo floral, se observa a la actriz leyendo varias hojas escritas a mano. El contenido de esas cartas, sin embargo, quedó reservado a la intimidad de la pareja.

En medio de las polémicas que los tuvieron como protagonistas en las últimas semanas y del conflicto que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara, el delantero volvió a expresar públicamente su amor por la China Suárez con una particular sorpresa para celebrar su aniversario.