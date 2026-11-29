Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su romance en el año 2.000. Por entonces ella se encontraba en pleno ascenso internacional tras el éxito de su álbum “¿Dónde están los ladrones?” y él era el hijo del por entonces presidente de la Argentina.

Su primer contacto se dio durante una visita de Shakira a Buenos Aires, durante su gira promocional. El encuentro se dio en una cena a través de círculos sociales cercanos a ambos.

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Lo que comenzó como una conversación informal entre dos personas públicas con trayectorias muy distintas, rápidamente se transformó en el principio del romance.

A los pocos meses, la relación se formalizó y se hizo pública. Aunque Shakira evitaba hablar demasiado sobre su vida personal, en varias entrevistas posteriores se refirió a Antonio de la Rúa como “el amor de su vida” en ese momento.

Según declaró en su sitio oficial en 2001, se convirtió en su "mejor amigo y confidente", y aseguró que su vínculo estaba basado en una profunda admiración mutua.

Shakira y Antonio de la Rúa.

Romance y negocios

Durante los años que estuvieron juntos, Antonio de la Rúa no solo fue pareja de Shakira, sino también su mano derecha en temas profesionales y económicos.

Se convirtió en su manager, estratega y una figura clave en la internacionalización de su carrera. Bajo su gestión, Shakira lanzó algunos de los discos más exitosos de su trayectoria, como Laundry Service, y se consolidó como una superestrella global.

Vivieron juntos en distintos lugares del mundo y compartieron compromisos personales y laborales, como la fundación Pies Descalzos, dedicada a la educación de niños en situación vulnerable.

En 2010, tras casi once años juntos, Shakira anunció su separación de Antonio de la Rúa a través de un comunicado público. En él, afirmaban que la decisión había sido de mutuo acuerdo y que seguirían colaborando profesionalmente.

Sin embargo, con el tiempo, la relación se fue enfriando también en lo laboral y, en 2012, Antonio de la Rúa demandó a Shakira por una supuesta compensación económica relacionada con su carrera. La cantante ganó el juicio y el vínculo entre ambos se rompió por completo.

Con el paso del tiempo y tras la separación de Shakira y Gerard Pique, volvieron a tener un vínculo amistoso y hasta llegó a hablarse de una reconciliación.