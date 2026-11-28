Jimena Monteverde recordó cómo conoció a Mick Jagger y la sorpresa que se llevó al revelar las fotos de aquel encuentro, luego de llevarle tortas y postres durante una visita del cantante y líder de los Rolling Stones a la Argentina.

La cocinera relató la anécdota en La cocina rebelde, su ciclo de El Trece, mientras el equipo conversaba sobre los rollos fotográficos y las imágenes que podían quedar expuestas durante el revelado. Jimena Monteverde recordó que, antes de las cámaras digitales, muchas veces se descubría el contenido de una película recién al recibir las copias.

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“Cuando llevabas un rollo y por ahí ibas sacando fotos, ni te acordabas qué fotos habías sacado”, señaló. “Y de repente era relindo ver las fotos que te habías sacado y decir: ‘Uy, mirá esta’”.

Fue entonces que Jimena Monteverde contó que tuvo un encuentro con el músico británico en una de sus visitas al país. “Fui invitada a cuando vino Mick Jagger y le llevé unas tortas y unos postres”, explicó sobre la ocasión en que conoció al líder de los Rolling Stones.

La cocinera detalló que su marido había asistido a un partido de polo en el que participó el cantante. “Mi marido había ido a hacer de referí en un partido de polo que jugó Mick Jagger”, dijo. Según su relato, el músico estaba acompañado por su familia y ella tomó varias fotografías durante la jornada.

Jimena Monteverde conoció a Mick Jagger.

Luego contó que una empleada se acercó con una pregunta después de reconocer al artista en las fotos: “‘Perdón, te queremos preguntar: ¿estás con Mick Jagger? Porque vimos las fotos’”.

“Eso es lo que uno aprecia más de la intimidad ahora, porque antes podías mandar fotos y algunas eran de esas que pensabas: ‘Por favor, que no la vean’”, planteó la conductora. “El que revelaba las fotos sabía todo”, resumió Jimena Monteverde.