En la cuenta regresiva para el esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se conoció un requisito que deben cumplir todos los invitados a la fiesta con el “dress code”, o el código de vestimenta en nuestra lengua.

Mery Folgar, especialista en moda, visitó el programa de Sergio Lapegüe , en América TV, y contó algunos datos de la boda. "El casamiento es en base a tres películas de Disney que tienen que ver con su historia de amor", remarcó sobre la información que anteriormente dio Yanina Latorre.

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Además, la especialista aseguró que recibió las imágenes originales que la pareja envió para orientar a sus invitados a la hora de elegir sus respectivas vestimentas.

PRIMICIA EXCLUSIVA: SE FILTRÓ EL DRESS CODE DEL CASAMIENTO DE TINI Y DE PAUL #LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/cBMZv9UvzL

Según explicó, la referencia estética sería la Met Gala, el reconocido evento de moda que se realiza todos los años en Nueva York y reúne a grandes figuras con vestimentas de alto impacto.

En relación a los colores, Mery aclaró que no hay una tonalidad específica que todos deban respetar. Sin embargo, señaló que entre las referencias aparecerían los brillos, las diferentes texturas y las transparencias.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

El dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Otro detalle que llamó la atención es que las indicaciones no fueron destinadas únicamente a las mujeres. "Mayormente los dress code se envían para las mujeres, pero en este caso pasaron referencias para las mujeres y para los hombres, porque vieron que De Paul se viste muy bien también", explicó la especialista.

También aclaró que las imágenes que mostró en el programa no son exactamente las que recibieron los invitados, aunque sí eran muy similares a las referencias originales.

“La idea de tener un dress code es para tener una coherencia en las fotos y cumplir con el universo que Tini pensó para su boda", sentenció la especialista.