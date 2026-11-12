Por qué se cayó el acuerdo económico entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel

El conflicto económico Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel , sumó un nuevo episodio cuando todo indicaba que las dos partes llegaban finalmente a un acuerdo. De todos modos, una postura polémica del productor generó que la firma vuelva postergarse.

"Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro, no en la que vive su familia. Las demás propiedades, en Miami, Cariló y San Isidro, se las deja todas", contó la Yanina Latorre en su programa de América TV.

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En medio de las tensas negociaciones, Yanina Latorre s e refirió a los porcentajes en danza. "Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo y este porcentaje, que sería casi un 70%", sentenció en SQP.

Yanina Latorre se refirió a la firma del acuerdo sigue pendiente por la postura de Alejandro Stoessel. "El papá de Tini tiene el borrador en su poder desde hace un mes y no contesta", agregó la conductora sobre actitud del productor.

Luego, la conductora reveló la presunta condición impuesta por el productor para firmar el acuerdo económico con Tini Stoessel y los motivos de la postergación de la firma definitiva.

Tini Stoessel, con su papá Alejandro Stoessel.

“Está poniendo como condición para firmar el desligarse de cualquier reclamo posterior, queriendo dejar en claro que él hizo todo bien. Eso no se lo pueden garantizar porque todavía siguen encontrando irregularidades", agregó Yanina Latorre sobre el conflicto.