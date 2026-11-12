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12 de noviembre de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: un cuento de Navidad con Johnny Depp y el reestreno de Rocky

Los estrenos de cine traen diversas películas, incluyendo una producción argentina, y el regreso de un clásico a la pantalla grande.

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Johnny Depp en escena en Ebenezer: Los fantasmas de Navidad. 

Los estrenos de cine de esta semana traen a la reversión de un cuento de Charles Dickens protagonizado por Johnny Depp y el reestreno de “Rocky” por sus 50 años. Completan la cartelera una producción argentina y películas de otros orígenes.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

Director: Ti West.

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Elenco: Johnny Depp, Andrea Riseborough, Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin.

Síntesis: reimaginación del clásico literario, una historia de fantasmas ambientada en el Londres de Charles Dickens que sigue el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentarse a su pasado, presente y futuro y luchar por una segunda oportunidad. (Comedia, Estados Unidos)

Rocky

Director: John G. Avildsen.

Elenco: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David.

Síntesis: un boxeador novato tiene una oportunidad extraordinariamente rara de pelear contra un campeón de peso pesado en una pelea en la que se esforzará por ganar respeto. (Drama, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

El llanto del perro

Directores: Federico Venzi, Jano Piccardo.

Elenco: Miranda de la Serna, Clara Kovacic, Lautaro Bettoni, Juan José Camero, Érica Rivas, Santiago Amanzi, Emiliano Figueredo.

Síntesis: Gaby vive recluida en un departamento, atrapada por la ansiedad y el silencio. La llegada de Ema, una mujer enigmática, parece ofrecerle lo que tanto busca: calma, compañía, pertenencia. Sin sospecharlo, acepta seguirla hasta una casa marcada por símbolos caninos y reglas extrañas. (Terror, Argentina).

Cómo robar un banco

Director: David Leitch.

Elenco: Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Christian Slater.

Síntesis: una banda de ladrones expertos en redes sociales transmite en vivo sus robos bancarios, sin darse cuenta de que la fama viral que están ganando los puso en la mira de un veterano agente del FBI y una ingeniera de software. (Comedia, Estados Unidos)

Caballo Salvaje Nueve

Director: Martin McDonagh.

Elenco: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey.

Síntesis: ambientada poco antes del golpe de estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris y Lee son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ. (Drama, Estados Unidos, Reino Unido).

Aniquilación

Director: Adam Wingard.

Elenco: Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens.

Síntesis: cuando un grupo de supersoldados modificados genéticamente escapa de su complejo en el desierto, la única persona que se interpone entre ellos y el caos absoluto es una veterana del Ejército. (Terror, Acción).

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