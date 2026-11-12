Banfield se prepara para una nueva edición de X-Arte Expo con alumnos y artistas

El arte y la creatividad volverán a ser protagonistas en Banfield con una nueva edición de X- Arte Expo , el próximo 21 de noviembre, la Escuela X Arte, con más de dos décadas de historia, abrirá sus puertas para compartir las producciones de sus alumnos y reunir a artistas, vecinos y amantes del arte en un encuentro que celebra el talento local y el trabajo del año.

La actividad comenzará a las 15 en la sede de la institución, ubicada en avenida Alsina 562, tercer piso. La propuesta incluirá exposiciones de alumnos, concurso de cosplay, dibujo en vivo, charlas especiales, stands de artistas, sorteos y distintas actividades pensadas para disfrutar y compartir en comunidad. "Es una forma de festejar un año más de vida y mostrar nuestros logros con los alumnos", expresaron desde la escuela.

La entrada tiene un valor de $3.000 y puede adquirirse de manera anticipada o directamente en el lugar el día del evento. Cada ticket contará con un número para participar de los sorteos, que incluirán premios aportados por los sponsors, como materiales artísticos, libros y cómics. Para reservar entradas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 11-5930-5971, exclusivamente por WhatsApp.

Entre las actividades destacadas de esta edición se encuentra el concurso de cosplay, que tuvo una muy buena recepción el año pasado y volverá a convocar a participantes que representarán a sus personajes favoritos. El jurado estará integrado por miembros de Patrulla Cosplay, de la zona de Banfield. "Hay un gran nivel de compromiso de la gente para representar aquellos personajes que les gustan. Es muy entretenido", destacó.

La entrada tiene un valor de $3.000 y puede adquirirse de manera anticipada o directamente en el lugar el día del evento.

También participará Santiago Pérez Silva, productor de animación y creador del canal de YouTube Un Mundo Sin, quien brindará una charla sobre sus procesos creativos, el desarrollo de sus producciones y su comercialización. El canal propone animaciones que imaginan cómo sería el mundo sin determinados elementos en cada capítulo y cuenta con una importante comunidad de seguidores, especialmente entre chicos y jóvenes.

La programación incluirá además una clase abierta de dibujo para chicos y la presentación de libros realizados por alumnos de distintos cursos de la escuela. Se trata de un proyecto editorial colectivo en el que los estudiantes trabajaron con diferentes textos, desarrollaron las ilustraciones y participaron de la maquetación hasta convertir sus producciones en libros físicos. "Es una gran experiencia de cómo sería trabajar profesionalmente en un medio. Se va a hacer una explicación de todo ese proceso, una muestra de los trabajos y también la venta de algunos de esos libros físicos", explicó.

Casi 20 años formando artistas en Banfield

A casi dos décadas de su creación, Escuela X Arte se consolidó como un espacio de formación y expresión artística en Banfield. La institución fue fundada en septiembre de 2007 por Andrés Alvez y Diego Greco, quienes decidieron apostar por un proyecto propio luego de dictar talleres extracurriculares en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y encontrar una demanda creciente de alumnos.

"Teníamos mucha demanda de público y poco espacio físico para poder dar las clases. Entonces buscamos un lugar propio y en septiembre de 2007 comenzamos las actividades de Escuela X Arte", recordó Alvez al repasar los comienzos del proyecto.

Desde sus inicios, la propuesta buscó ofrecer disciplinas y herramientas artísticas que sus fundadores consideraban difíciles de encontrar durante su propia formación. Así incorporaron talleres de escultura, aerografía y color digital, entre otras actividades, con la intención de ampliar las posibilidades de aprendizaje y experimentación. Actualmente, la escuela está enfocada principalmente en la enseñanza del dibujo y la ilustración. Cuenta con cinco talleres destinados a chicos de entre 6 y 12 años y propuestas para alumnos desde los 13 años, con disciplinas como historieta, ilustración, caricatura y pintura.

Al explicar la filosofía de enseñanza, Alvez destacó que el objetivo no es que todos los estudiantes reproduzcan un mismo modelo, sino que puedan desarrollar sus propias ideas. "Cuando éramos más jóvenes y nos queríamos formar como artistas, los lugares a los que podíamos asistir mayormente eran espacios donde se daba una premisa única para todos o te ponían a copiar. Era muy difícil adquirir herramientas para crear cosas propias. Nosotros ponemos mucho trabajo en esa instancia", explicó.

En ese sentido, destacó que uno de los principales objetivos de la institución es acompañar a cada estudiante en el desarrollo de una identidad artística propia. "Creemos que todos los chicos vienen con ideas y quieren expresar y crear sus propios mundos. Les brindamos las herramientas para que eso suceda. Ese es nuestro diferencial", sostuvo.

Fundada en septiembre de 2007 por Andrés Alvez y Diego Greco.

Una muestra para compartir y crecer a través del arte

Cada año organizan encuentros para que los estudiantes puedan mostrar sus avances y compartir con el público las producciones realizadas durante los talleres. Para Alvez, estas experiencias tienen un valor que trasciende la muestra de cierre de año, ya que permiten que los alumnos se enfrenten a nuevas miradas sobre sus creaciones. "Es una forma de exponer tu trabajo a ojos ajenos, a personas que no te conocen, y obtener una impresión de lo que tu trabajo genera en los demás", señaló.

Además, remarcó la importancia de recibir devoluciones de quienes visitan la exposición: "Siempre es muy grato enterarte de que alguien ve tu trabajo y tiene palabras agradables y de aliento". La X-Arte Expo celebrará este año su decimonovena edición y se convirtió en una tradición para la institución y su comunidad.

"Somos nacidos y criados en Banfield. Sus calles nos vieron crecer. En nuestras calles hicimos la escuela y la fundamos en el lugar en el que estamos, con el que nos sentimos identificados", expresó Alvez, sobre el sentido de abrir las puertas de la institución a los vecinos, agregó: "Lo que buscamos transmitir con la exposición es mostrarles a nuestros vecinos y a la gente el nivel artístico que se trabaja en estas calles, en un barrio".