Más de 7.500 alumnos de Lomas salieron a descubrir la historia y la identidad local

Hay lugares que permiten conocer nuestras raíces y fortalecer el sentido de pertenencia. En Lomas de Zamora , más de 7.500 estudiantes participaron de salidas educativas para descubrir la identidad local, recorrer espacios emblemáticos y acercarse a aquellos acontecimientos y protagonistas que forman parte de la memoria colectiva .

A través del programa Descubrir Lomas , el Municipio organizó más de 300 excursiones para que alumnos de todos los niveles educativos tengan la oportunidad de visitar diferentes lugares emblemáticos. La Secundaria N°24 participó de "Descubriendo a Diego" , un circuito por Fiorito que invita a conocer los lugares donde Diego Maradona pasó su infancia y adolescencia. "La pasamos muy bien y fue una actividad importante, de mucha relevancia y significativa para la enseñanza porque hace que los chicos revaloricen su barrio, su comunidad y que conozcan como en su propio barrio surgió un figura como la de Maradona", destacó Clara, docente de la escuela que acompañó a los chicos.

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Desde la Escuela de Educación Especial N°506 visitaron el Museo Americanista para conocer objetos, documentos y relatos que los acercaron a los pueblos originarios y a las transformaciones que tuvo la ciudad a lo largo del tiempo. Después fueron a la Plaza Grigera para compartir juegos y actividades al aire libre en uno los espacios públicos más representativos de Lomas.

"Descubriendo a Diego", un circuito sobre la infancia y adolescencia de Maradona en Fiorito.

Por su parte, los alumnos de la Secundaria N°14 cambiaron el aula por los senderos de la Reserva Santa Catalina y junto a los guardaparques recorrieron el predio para ver diferentes especies de flora y fauna nativa, y aprender sobre el cuidado del ambiente y el patrimonio natural . "Nos explicaron sobre los tipos de plantas, árboles, especies y a cuáles podíamos alimentar y a cuáles no. Al lugar que no conocía y estuvo copado recorrerla porque no es algo que se hace todos los días", destacó Tiago, uno de los estudiantes que formó parte de la salida.

En Lomas hay varios museos para conocer la historia y el patrimonio local.

El programa Descubrir Lomas también tuvo excursiones al Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Paseo Turdera, Camino Cortázar (Banfield), Museo Malvinas y Museo Pío Collivadino. Además, el Municipio organizó capacitaciones para más de 400 docentes y se elaboraron más de 20 guías pedagógicas para que en todas las escuelas puedan aprender sobre la historia local.

Recorridas por empresas y pymes de Lomas

Las escuelas también están visitando fábricas, empresas y pymes de Lomas para conocer los procesos de producción, la organización del trabajo y la importancia que tienen para el desarrollo de la ciudad. Los alumnos de la Técnica N°7 estuvieron en Sólidos, una empresa vinculada a la tecnología y la impresión 3D.

Desde la Secundaria N°44 recorrieron Bacope, una empresa fundada en 1960 que fue pionera la fabricación de dispensers de agua. Luego fueron para Goloalfa, reconocida pyme que se dedica a la elaboración de los alfajores y galletitas Turimar. En cada lugar hablaron con los trabajadores para conocer su experiencia y también con los directivos sobre el funcionamiento de cada empresa.

"Nos pareció importante poder recibir a los alumnos ya que es valioso para ellos ver cómo funciona y cómo se maneja una pyme, cómo contratamos, cómo es el esquema de trabajo y cómo se hace un alfajor. Siempre es bienvenida una visita de este tipo", remarcó Sergio Pérez, director de operaciones de Goloalfa.