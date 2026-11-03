Más de 170 voluntarios se formaron como alfabetizadores en Lomas

Los voluntarios completaron su formación en Lomas de Zamora.

Los voluntarios completaron su formación en Lomas de Zamora.

Más de 170 voluntarios recibieron sus certificados tras completar la formación como alfabetizadores del programa Alfabetización en Comunidad, en un acto realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) , con participación del Municipio y de instituciones educativas.

La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre el Municipio de Lomas de Zamora , el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y distintas instituciones educativas.

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La entrega de diplomas reconoció la tarea de quienes se prepararon para acompañar a vecinos y vecinas en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Durante la jornada, la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama, destacó la articulación entre los distintos sectores para poner en marcha el proyecto.

La funcionaria también agradeció a los voluntarios, a las docentes alfabetizadoras egresadas de la UNLZ y a las directoras de las escuelas de adultos que participan de la propuesta.

Los voluntarios completaron su formación en Lomas de Zamora.

¿En qué barrios de Lomas funciona el programa?

Actualmente, Alfabetización en Comunidad tiene presencia en cinco localidades del distrito:

Santa Catalina.

Villa Fiorito.

San José.

Albertina.

Ingeniero Budge.

En esos puntos, docentes, escuelas, organizaciones sociales y referentes barriales colaboran para acercar oportunidades educativas a la población.

La política pública surgió a partir de los objetivos establecidos en el Congreso de la Comunidad 2025 y considera a la educación como un derecho fundamental y una herramienta para fortalecer la participación social y cultural.

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Además de promover la alfabetización, el programa contempla acompañamiento pedagógico para estudiantes de cuarto grado de primaria y primer año de secundaria. También ofrece espacios para jóvenes y adultos que necesitan completar sus estudios básicos.

Quienes conozcan a alguna persona interesada en aprender a leer y escribir pueden consultar los lugares donde funciona la iniciativa a través de la cuenta de Instagram @educacionlomas.