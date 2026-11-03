Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar ruedas con un inhibidor de señal

Auto en el que se movilizaban los ladrones.

Dos hombres oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos por robar ruedas de vehículos en la localidad de Suipacha, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Cometieron el robo durante una fiesta local.

Todo ocurrió en el marco de los festejos por el 162º aniversario de Suipacha. Una vecina denunció que dos sujetos que se desplazaban en un auto habían robado una rueda de auxilio de una camioneta estacionada.

A partir de esa información, el Centro de Monitoreo local y la Policía Comunal organizaron un procedimiento para localizar a los responsables. El seguimiento determinó que los delincuentes habían escapado hacia la Ruta Nacional Nº5, por lo que desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Dos detenidos de Lomas de Zamora Elementos incautados a los delincuentes de Lomas de Zamora. Con ayuda de efectivos policiales del partido de Mercedes, los uniformados lograron interceptar el auto de los delincuentes y detener a sus ocupantes. Llamativamente, no eran de la zona: ambos estaban domiciliados en Lomas de Zamora.

Los policías inspeccionaron el auto de los delincuentes y encontraron un inhibidor de señal para alarmas, utilizado para abrir los vehículos sin forzar las cerraduras. Los dos lomenses fueron trasladados a la comisaría local y quedaron detenidos, a disposición de la fiscalía interviniente. La rueda robada fue restituida a su dueño.

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