martes 03 de noviembre de 2026
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3 de noviembre de 2026
Mal momento.

Gladys La Bomba Tucumana culpó a Javier Milei por el cierre de su local de empanadas

Gladys La Bomba Tucumana anunció que le baja la cortina a su comercio y apuntó contra las políticas de este Gobierno por la caída de las ventas.

Gladys cerró su local.&nbsp;

Gladys cerró su local. 

“Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”, escribió la cantante en su publicación.

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El posteo de Gladys La Bomba Tucumana.

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El mensaje de despedida y las críticas a Javier Milei

En su posteo, Gladys La Bomba Tucumana lamentó especialmente el impacto sobre sus empleados: “Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno”, apuntó, en referencia a la gestión de Javier Milei.

La cantante agradeció a quienes la acompañaron durante el tiempo que el local estuvo abierto: “A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, GRACIAS DE CORAZÓN. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño. Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón”.

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