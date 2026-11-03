Estrenan un documental sobre León XIV antes de su visita a la Argentina

En la previa de la esperada visita del Papa a la Argentina, Uruguay y Perú, DNEWS estrena Los caminos de León XIV , un documental de cuatro episodios de producción propia que se suma en exclusiva a Latinoamérica a través de DGO.

La propuesta recorre la historia de Robert Prevost en Perú, el país donde desarrolló gran parte de su vocación pastoral antes de convertirse en el primer Papa nacido en los Estados Unidos.

La serie documental está compuesta por cuatro episodios y reúne más de 20 entrevistas con personas que conocieron de cerca al actual Pontífice.

A partir de sus testimonios, la producción reconstruye su paso por distintas localidades peruanas, como Chulucanas, Trujillo y Chiclayo , y pone el foco en su trabajo misionero y su compromiso con las comunidades locales.

Además, Los caminos de León XIV repasa algunos de los momentos más complejos que atravesó la región durante su labor pastoral, entre ellos las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño y la pandemia de COVID-19.

Los dos primeros episodios de Los caminos de León XIV ya están disponibles en el catálogo On Demand de DGO. Las siguientes entregas llegarán el 9 y el 16 de noviembre, respectivamente, hasta completar los cuatro capítulos.

El calendario de estreno acompañará la visita del papa León XIV a Latinoamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con actividades en Uruguay, Argentina y Perú. De esta manera, la producción buscará acercar a la audiencia la historia personal y pastoral del Pontífice en un momento de especial interés para la región.

La historia de León XIV a través de dos episodios clave

El primer capítulo sigue el recorrido de Robert Prevost desde Chulucanas hasta Trujillo y reconstruye sus primeros años de trabajo pastoral en el norte peruano. Las experiencias de quienes compartieron esa etapa permiten conocer cómo desarrolló su labor misionera y construyó vínculos con las comunidades.

El segundo episodio se centra en la relación entre León XIV y el papa Francisco, quien lo envió como obispo a Chiclayo. A través de testimonios de personas que lo acompañaron durante ese período, el capítulo repasa su tarea al frente de la diócesis y cómo esa experiencia influyó en su visión de la Iglesia y su vínculo con los fieles.