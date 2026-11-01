Escándalo en el Gobierno: Javier Milei buscaría recibir al papa León XIV sin Victoria Villarruel

Javier Milei buscaría recibir al papa León XIV sin Victoria Villarruel.

El canciller Pablo Quirno desmintió que el presidente Javier Milei haya solicitado recibir al papa León XIV dentro del avión y que el Gobierno busque desactivar la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales.

La aclaración oficial se dio a través de una publicación en la red social X ante los rumores vinculados al protocolo de la llegada del líder de la Iglesia Católica y la presencia de Victoria Villarruel en la visita papal, que se presentaban como condicionantes impuestos por la administración Javier Milei.

La desmentida del Gobierno de Javier Milei Bajo el encabezado “FALSO y FALSO”, Quirno salió al cruce de las versiones que circulaban sobre detalles de la organización de la visita del Papa. En su posteo, el canciller aclaró: “Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel”.

De esta manera, el funcionario desestimó tanto la existencia de una solicitud formal respecto al recibimiento presidencial en la aeronave como la supuesta intención del Poder Ejecutivo de excluir a la vicepresidenta de los actos oficiales, pese al distanciamiento existente.

En la misma línea, Pablo Quirno concluyó su mensaje ratificando la postura del Gobierno frente a la llegada del Sumo Pontífice, remarcando que “la visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”.

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