Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei por sus ataques a periodistas

Amnistía Internacional denunciará, ante organismos internacionales, al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una “escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, la organización sostuvo que los dichos del mandatario “profundizan el hostigamiento a la prensa” y cuestionó sus expresiones durante un discurso en la Fundación Faro, donde individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA.

El equipo de Amnistía Internacional confirmó que “está cerrando los escritos” para que se lleven adelante las presentaciones formales “esta semana”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la entidad, Mariela Belski, expresó que el accionar de Milei “es gravísimo” porque la máxima autoridad del país “naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento” contra quienes ejercen el periodismo.

La publicación de Amnistía Internacional en X.

“La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible”, sentenció.

Los argumentos de Amnistía Internacional para la denuncia

Uno de los argumentos que utilizó la ONG para presentar su denuncia se basa en el último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que registró, durante el año 2025, “278 ataques contra la prensa”, es decir, un 55% más que en 2024, además de señalar al propio Presidente “como autor de 119 de ellos”.

Por último, recordaron y sumaron al reclamo otras acciones anteriores que fueron documentadas, como las restricciones que padecieron los periodistas acreditados en el acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó a cabo contra periodistas que fueron críticos con el Gobierno nacional.

En el discurso que Milei brindó en la Fundación Faro afirmó que quienes considera sus adversarios “se tienen que quemar en la hoguera”. Para Amnistia Internacional, esa frase evoca “una violencia extrema” y constituye un motivo de preocupación por el impacto de los mensajes presidenciales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.