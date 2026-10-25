La encuesta que pone nervioso a Javier Milei: paridad con Axel Kicillof en un balotaje

Aseguran que hay paridad entre Javier Milei y Axel Kicillof en un eventual balotaje.

A un año de las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei y Axel Kicillof muestran una competencia ajustada en un eventual balotaje. Según un informe publicado por Clarín, que promedió once estudios de opinión pública, el Presidente reúne el 42,2% de la intención de voto, frente al 38,9% del gobernador bonaerense.

La diferencia de 3,3 puntos porcentuales ubica al mandatario nacional por delante, aunque el escenario todavía presenta un nivel significativo de incertidumbre. El relevamiento también contabilizó un 16,3% de votos en blanco o nulos y un 2,6% de personas que no saben o no contestan.

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El informe advierte que los resultados corresponden a un promedio de encuestas realizadas por distintas consultoras, por lo que no representan un único sondeo ni permiten calcular un margen de error conjunto. Además, algunos estudios individuales muestran a Kicillof por encima de Javier Milei .

Cuando la medición contempla fuerzas políticas en lugar de candidatos, La Libertad Avanza obtiene el 32,8% de las preferencias, mientras que el peronismo y el kirchnerismo alcanzan el 28,4%. La distancia entre ambos espacios es de 4,4 puntos porcentuales.

En el resto del escenario, el PRO reúne el 6,1%; la izquierda, el 5,6%; y Provincias Unidas, el 4,6%. Otros partidos, junto con los votos blancos y nulos, concentran el 5%, mientras que el 17,5% corresponde a indecisos o personas que no respondieron.

El rechazo al Gobierno de Javier Milei y las expectativas económicas

Los indicadores de opinión pública también reflejan dificultades para la gestión nacional. La desaprobación del Gobierno llega al 57,6%, mientras que la imagen negativa de Javier Milei se ubica en el 57,2%.

En materia económica, el 52,2% de los consultados expresa expectativas pesimistas y el 35,2% mantiene una mirada optimista. Además, el 61,9% considera que la situación actual del país es mala o que empeoró respecto del pasado.

El promedio difundido por Clarín contempla estudios de Zuban Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D’Alessio IROL-Berensztein, la Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG.

De cara a 2027, la evolución de la economía, las posibles reglas electorales, la eventual realización de las PASO y la definición de candidaturas y alianzas serán factores centrales para determinar cómo se configura la competencia presidencial.