jueves 22 de octubre de 2026
Escribinos
21 de octubre de 2026
Sopresa.

El presidente español le respondió a Javier Milei con un tema de Lali Espósito

Pedro Sánchez destacó el tema "Fanático" de Lali Espósito, luego de que Javier Milei lo calificó de "dictador" en un discurso en Madrid.

Pedro Sánchez destacó el tema Fanático de Lali Espósito.

Pedro Sánchez destacó el tema "Fanático" de Lali Espósito.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le respondió a Javier Milei utilizando el tema de Lali Espósito “Fanático” luego que esta mañana, el mandatario argentino lo calificó de “dictador” durante un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió en sus cuentas de X e Instagram el mandatario español.

Lee además
El presidente Javier Milei tuvo un cruce con la prensa en España. 
Repercusiones.

Para Javier Milei, no llegar a fin de mes "es un slogan barato"
La Cámara de Diputados no pudo abrir este jueves la sesión especial. 
Congreso nacional.

Sin quórum: fracasó la sesión en Diputados para derogar el DNU 70/23

De esa manera, el también candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección respondió a las críticas de Milei, recurriendo a una canción de la cantante argentina, quien lo parodia como “fanático”.

El mandatario argentino había calificado a Sánchez de “impresentable y dictador”, a la vez que hizo un llamamiento al liberalismo a “sacar a los socialistas a patadas” el próximo 29 de noviembre.

Temas
Seguí leyendo

Para Javier Milei, no llegar a fin de mes "es un slogan barato"

Sin quórum: fracasó la sesión en Diputados para derogar el DNU 70/23

Reapareció Cecilia Milone y arremetió contra Nito Artaza

Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
A Sabrina Rojas la quiere conquistar un futbolista de 19 años.
¿Se atreverá?

Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

Las más leídas

Te Puede Interesar

No hay vuelta atrás entre Cecilia Milone y Nito Artaza que enfrentan un conflicto judicial. 
Enfrentadísimos.

Reapareció Cecilia Milone y arremetió contra Nito Artaza