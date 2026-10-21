El presidente español le respondió a Javier Milei con un tema de Lali Espósito

Pedro Sánchez destacó el tema "Fanático" de Lali Espósito.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le respondió a Javier Milei utilizando el tema de Lali Espósito “Fanático” luego que esta mañana, el mandatario argentino lo calificó de “dictador” durante un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió en sus cuentas de X e Instagram el mandatario español.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.



¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz pic.twitter.com/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026 De esa manera, el también candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección respondió a las críticas de Milei, recurriendo a una canción de la cantante argentina, quien lo parodia como “fanático”.

El mandatario argentino había calificado a Sánchez de “impresentable y dictador”, a la vez que hizo un llamamiento al liberalismo a “sacar a los socialistas a patadas” el próximo 29 de noviembre.

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