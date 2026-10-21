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21 de octubre de 2026
Repercusiones.

Para Javier Milei, no llegar a fin de mes "es un slogan barato"

El presidente Javier Milei tuvo un cruce con la prensa en España. También enumeró datos de la pobreza en insistió: “Hay una mejora significativa”.

El presidente Javier Milei tuvo un cruce con la prensa en España.&nbsp;

El presidente Javier Milei tuvo un cruce con la prensa en España. 

El presidente Javier Milei mantuvo un cruce con la prensa española en Madrid, luego de ratificar sus dichos sobre cómo hace la gente para vivir “diez días sin comer ni beber” al decir que se quedan sin plata el 20; y ahora sostuvo que se trata de “un slogan barato para afectar a la emocionalidad”.

En una ronda de preguntas espontánea, un periodista local cuestionó la frase que el Presidente argentino manifestó este lunes, en la Expo Argentina Oil & Gas 2026 llevada adelante en la provincia de Neuquén, y le preguntó si “la gente a fin de mes se tiene que estar muriendo”.

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“Si vos decis que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber? Lo que estoy diciendo es que es un slogan barato para afectar a la emocionalidad. De hecho, es tan así, que después salieron a aclarar que vos podés tener privaciones. Si vos tenés privaciones, entonces lo que miras es el indicador de pobreza”, expresó.

Los datos de la pobreza que dio Javier Milei

Posteriormente, enumeró los indicadores que el Gobierno nacional informa cada vez que se cuestionan las cifras de mejoría: “La pobreza pasó de 57% a 32%; la indigencia de 20% a 6% y los niños pobres de 70% a 42%”, detalló Milei.

Asimismo, ratificó que “cualquier indicador social está muchísimo mejor” y remarcó que, durante la gestión de Alberto Fernández, el “30% de los trabajadores formales eran pobres”: “Hay una mejora significativa”, agregó.

“Si vos queres abrazarte a un slogan emocional, bien. Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro. Ya te contesté”, concluyó el mandatario.

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