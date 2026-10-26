Presión tributaria: las PyMEs enfrentan 62 impuestos y regímenes administrativos por año

Las pequeñas y medianas empresas de Argentina ( Pymes) deben afrontar 62 obligaciones tributarias y administrativas durante el año, entre impuestos y regímenes de retención, percepción e información. Así lo señala un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El relevamiento, denominado Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, contabilizó 34 tributos y 28 regímenes que implican tareas administrativas adicionales para las empresas. Aunque las cifras bajaron respecto del año anterior, el estudio advierte que la carga fiscal y burocrática sigue afectando la actividad.

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De los 34 tributos identificados, 16 corresponden al ámbito nacional. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.

En el nivel provincial se contabilizaron ocho tributos, con Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto Automotor y el Impuesto de Sellos entre los principales.

Por su parte, los municipios aplican otros 10 tributos, entre los que se destacan la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), los derechos de Publicidad y Propaganda y distintas tasas vinculadas a inmuebles y vehículos.

Menos obligaciones que en 2025

La comparación interanual muestra una reducción de 37 a 34 tributos. Según el informe, la baja se explica por la eliminación de impuestos internos sobre los seguros y la telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó la tasa por ocupación de espacios públicos, aplicable a actividades específicas.

Los regímenes de retención, percepción e información también disminuyeron, de 30 a 28. Sin embargo, el estudio aclaró que solo una de esas bajas tuvo un alcance generalizado: la eliminación del régimen asociado al Impuesto PAIS. La otra correspondió a un sistema exclusivo del sector de escribanías.

El costo administrativo y los saldos a favor

Para elaborar el cálculo, los investigadores tomaron como referencia una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) con establecimiento propio, empleados, vehículos y equipamiento tecnológico. El modelo contempla operaciones bancarias, importaciones, exportaciones y el pago de servicios básicos, cuyos costos también incluyen componentes tributarios.

El documento identifica dos problemas centrales para la competitividad de las PyMEs. El primero es el gasto de tiempo y recursos que demanda cumplir con presentaciones periódicas, bajo la posibilidad de recibir sanciones o multas por errores e incumplimientos formales.

El segundo es la acumulación de saldos a favor por la aplicación de retenciones y percepciones. De acuerdo con el análisis, las demoras y la burocracia en los procedimientos de devolución mantienen fondos inmovilizados que las empresas podrían destinar a su actividad, lo que termina elevando en la práctica el peso de la carga tributaria.