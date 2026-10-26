lunes 26 de octubre de 2026
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26 de octubre de 2026
Una delicia.

Paseo del Alfajor en Lomas: en una jornada llena de sabor eligieron al "más rico"

Hubo cinco vecinos seleccionados como degustadores que eligieron entre decenas de productos. Cientos de vecinos disfrutaron del evento en Lomas.

Paseo del Alfajor en Lomas: en una jornada llena de sabor eligieron al más rico.

Paseo del Alfajor en Lomas: en una jornada llena de sabor eligieron al "más rico".

Hubo cinco vecinos seleccionados, "quienes hicieron el gran trabajo de probar todos los alfajores postulados. La mayoría votó y eligió a los ganadores de cada categoría", destacaron desde el Municipio, que organizó la jornada por la que pasaron cientos de vecinos.

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Los ganadores en el Paseo del Alfajor de Lomas

  • En la categoría "EL MÁS ARGENTO", el ganador fue Retruco con Tradicional Negro
  • En la categoría "EL CORAZÓN DE LA COMUNIDAD", ganó Mencantó con Marino
  • En la categoría "DE LOMAS PARA EL MUNDO", se impuso Alfiwane con Malbec

Las postales de una jornada llena de sabor en Lomas

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