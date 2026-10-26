Paseo del Alfajor en Lomas: en una jornada llena de sabor eligieron al "más rico".

Los vecinos de Lomas de Zamora participaron de una nueva edición del Paseo del Alfajor en la Plaza Grigera, donde hubo una jornada de degustación de productos elaborados por emprendedores locales. Allí se eligió al alfajor "más rico" según un jurado.

Hubo cinco vecinos seleccionados, "quienes hicieron el gran trabajo de probar todos los alfajores postulados. La mayoría votó y eligió a los ganadores de cada categoría", destacaron desde el Municipio, que organizó la jornada por la que pasaron cientos de vecinos.

Los ganadores en el Paseo del Alfajor de Lomas En la categoría "EL MÁS ARGENTO", el ganador fue Retruco con Tradicional Negro

En la categoría "EL CORAZÓN DE LA COMUNIDAD", ganó Mencantó con Marino

En la categoría "DE LOMAS PARA EL MUNDO", se impuso Alfiwane con Malbec Las postales de una jornada llena de sabor en Lomas

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