Se viene el Paseo del Alfajor en la Plaza Grigera en Lomas: cómo participar de la degustación

Se viene el Paseo del Alfajor en la Plaza Grigera en Lomas.

Los vecinos de Lomas de Zamora podrán participar de una nueva edición del Paseo del Alfajor, que se realizará el domingo 25 de octubre en la Plaza Grigera . La propuesta incluirá una degustación de productos elaborados por productores locales y permitirá elegir los alfajores destacados de la jornada.

El evento se desarrollará de 16 a 20 en la plaza ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 8700, uno de los espacios públicos más reconocidos del centro de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

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Durante la jornada, los participantes podrán probar distintas variedades de alfajores, conocer las propuestas de los productores de la zona y votar por sus favoritos.

Cómo inscribirse al Paseo del Alfajor

Para formar parte de la degustación, es necesario completar una inscripción previa. La organización informó que los cupos son limitados, por lo que se recomienda registrarse con anticipación.

Fecha: domingo 25 de octubre.

Horario: de 16 a 20.

Lugar: Plaza Grigera, avenida Hipólito Yrigoyen 8700, Lomas de Zamora.

Inscripción: a través de este enlace.

La iniciativa busca dar visibilidad a los productores locales y sumar al público a la elección de los alfajores más destacados de esta edición.

Un caso exitoso en Lomas

El segundo Campeonato Argentino del Alfajor que se desarrolló durante junio en la ciudad bonaerense de Avellaneda tuvo una ganadora local en la categoría de Mejor Alfajor Artesanal: la emprendedora y pastelera Carina Chirino, de Temperley, obtuvo el tan ansiado trofeo entre más de 400 versiones que se presentaron desde distintos puntos del país en el gran concurso.

"Delirio" es el nombre del alfajor ganador en la categoría artesanal, el cual pertenece al emprendimiento Mencantó.

"Para nosotros es un sueño hecho realidad porque jamás pensamos ganar entre tantos postulantes. Somos un taller artesanal que venimos creciendo desde 2017 cuando lanzamos la primera línea de alfajores clásicos", comentó Carina que si bien es la cabeza del equipo cuenta con todo el respaldo de su familia que trabaja en el proyecto.