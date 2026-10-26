Cómo será el homenaje que preparan en Fiorito por el cumpleaños de Diego Maradona

El recuerdo de Diego Maradona está grabado a fuego en Fiorito, el barrio de Lomas de Zamora que lo vio crecer y hacer sus primeras gambetas. En medio del juicio por su muerte, preparan un mega homenaje para celebrar los 66 años del Diez.
Este viernes, habrá música, arte, recorridas y actividades en el Parque Recondo para celebrar los 66 años de Diego Maradona.
El recuerdo de Diego Maradona está grabado a fuego en Fiorito, el barrio de Lomas de Zamora que lo vio crecer y hacer sus primeras gambetas. En medio del juicio por su muerte, preparan un mega homenaje para celebrar los 66 años del Diez.
El Parque Diego A. Maradona será escenario del homenaje que organiza el Municipio de Lomas de Zamora este viernes 30 de octubre a las 17 con propuestas culturales, artísticas y recreativas para los vecinos y la comunidad maradoniana.
La propuesta cuenta con con música en vivo. Rey Garufa y sus Timadores cierran una jornada a puro rock, además de Rayo Aka Big Buda, DJ China, Mama Gaia, la Bud-g Band, Fiorito Family, Qenqo, DJ Fernando Herrera, Flequillos Banda, Malvivientes, Triunfo Merecido, Fabricio Rullo.
También habrá una muestra fotográfica y de artes visuales, transmisión por streaming, además de murales participativos que se suman a los que ya brillan en las paredes: Fiorito es la ciudad que mayor cantidad de murales concentra del Diez.
No podrá faltar una recorrida por el Paseo Comunidad de D10S con siete postas imperdibles:
Entre las otras actividades previstas figura el Paseo Malvinero, junto con intervenciones en servicios educativos, entre los que destaca la escuela primaria donde cursó sus estudios el Diez, que contarán con la participación de colectivos maradonianos.
El homenaje busca reunir a la comunidad en torno a la figura de Maradona, con actividades que combinan cultura, identidad barrial y memoria popular en el lugar donde comenzó su historia.