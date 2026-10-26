Cómo será el homenaje que preparan en Fiorito por el cumpleaños de Diego Maradona

El Parque Diego A. Maradona será escenario del homenaje.

El recuerdo de Diego Maradona está grabado a fuego en Fiorito, el barrio de Lomas de Zamora que lo vio crecer y hacer sus primeras gambetas. En medio del juicio por su muerte, preparan un mega homenaje para celebrar los 66 años del Diez.

El Parque Diego A. Maradona será escenario del homenaje que organiza el Municipio de Lomas de Zamora este viernes 30 de octubre a las 17 con propuestas culturales, artísticas y recreativas para los vecinos y la comunidad maradoniana.

Tragedia. Un vecino de Lomas murió en un terrible accidente en la ruta

Ambiente. Recuperaron un predio de Fiorito donde funcionaba un basural clandestino

La propuesta cuenta con con música en vivo. Rey Garufa y sus Timadores cierran una jornada a puro rock, además de Rayo Aka Big Buda, DJ China, Mama Gaia, la Bud-g Band, Fiorito Family, Qenqo, DJ Fernando Herrera, Flequillos Banda, Malvivientes, Triunfo Merecido, Fabricio Rullo.

También habrá una muestra fotográfica y de artes visuales, transmisión por streaming, además de murales participativos que se suman a los que ya brillan en las paredes: Fiorito es la ciudad que mayor cantidad de murales concentra del Diez.

Fiorito es la ciudad que mayor cantidad de murales concentra de Maradona.

Más propuestas en Fiorito para recordar a Maradona

No podrá faltar una recorrida por el Paseo Comunidad de D10S con siete postas imperdibles:

Centro Cultural Fiorito: espacio cultural con Orquesta Sinfónica.

espacio cultural con Orquesta Sinfónica. Parque Diego A. Maradona: parque municipal y polo deportivo que suele ser el epicentro de actividades y homenajes.

parque municipal y polo deportivo que suele ser el epicentro de actividades y homenajes. Estación ferroviaria de Fiorito: Cuenta con una escultura alusiva y murales en el entorno (como en las calles Murature y Campana).

Cuenta con una escultura alusiva y murales en el entorno (como en las calles Murature y Campana). Escuela Primaria N°63: Institución educativa a la que asistió el Diez en su infancia.

Institución educativa a la que asistió el Diez en su infancia. Escuela Primaria para Adultos N°706: Emplazada en el sitio exacto donde estudiaba de niño.

Emplazada en el sitio exacto donde estudiaba de niño. Casa natal de Diego

El potrero Estrella Roja: el histórico terreno de juego donde dio sus primeros pasos con la pelota

Entre las otras actividades previstas figura el Paseo Malvinero, junto con intervenciones en servicios educativos, entre los que destaca la escuela primaria donde cursó sus estudios el Diez, que contarán con la participación de colectivos maradonianos.

El homenaje busca reunir a la comunidad en torno a la figura de Maradona, con actividades que combinan cultura, identidad barrial y memoria popular en el lugar donde comenzó su historia.