Brown de Adrogué va por la salvación ante Defensores Unidos

Brown de Adrogué va por el paso de la salvación.

Brown de Adrogué podría sellar este lunes su permanencia en la Primera B cuando reciba en el estadio Lorenzo Arandilla a Defensores Unidos de Zárate , rival directo, por 41º y anteúltima fecha de la temporada. Previamente jugará la UAI Urquiza, el otro comprometido.

El partido comenzará a las 19, con el arbitraje de Nicolás Mastroieni, quién estará secundado por los asistentes Matías Basso y Pablo Pastor. Cuarto árbitro: Uises López. Televisa LPF Play.

Una lucha. Czornomaz, DT de Brown de Adrogué: "Vamos a sacar esto adelante"

Gran aporte. Brandon López, feliz por ayudar con sus goles a Brown de Adrogué

La mejoría de Brown de Adrogué desde la llegada de la dupla técnica Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera se sustenta desde lo numérico: logró nueve puntos sobre 15 en juego con el arco invicto.

Brown de Adrogué (43) y Defensores Unidos de Zárate (42) llegaron a las fechas finales peleando palmo a palmo en la parte baja de la tabla en pos de mantener la categoría. Previo al duelo que tendrán entre sí, se jugará UAI Urquiza (39) frente a Villa San Carlos en Villa Lynch.

Sin embargo, el Tricolor sabe que ganando su partido no dependerá de nadie y se asegurará la permanencia a una fecha del final, donde cerrará como visitante de Argentino de Quilmes, ya salvado.

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Pese a que Brown de Adrogué no mantuvo protagonismo en la parte alta de la tabla entre los primeros puestos y la zona de Reducido, sus hinchas siempre acompañaron y hoy volverán a hacerlo en pos de dejar de lado la angustia de toda la temporada. El club informó que no se cobrará bono y el ingreso será con cuota de septiembre paga.

Probables formaciones de Brown de Adrogué y CADU

Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Lucas Irusta, Carlos Aguirre y Lucas Cesare; Alexis Castaño, Elian Robles, Matías Noble y Lucas Baldunciel; Nicolás Meaurio y Brandon López. DT: Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera.

CADU: Fabricio Henricot; Mauro Alarcón, Julio López, Franco Suárez y Matías Rapetti; Kevin Redondo, Alex Baigorria, Martín Giménez y Luis Olivera; Alan Sombra y Dylan Salvo. DT: Sebastián Farías.

Hora: 19. Árbitro: Nicolás Mastroieni. Estadio: Lorenzo Arandilla. TV: LPF Play.