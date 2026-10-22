Qué necesita Brown de Adrogué para mantener la categoría

En Zárate, Brown de Adrogué lo empató en el descuento.

La Primera B puede definir en esta fecha el segundo descenso. Los tres equipos más comprometidos son Brown de Adrogué , Defensores Unidos de Zárate y la UAI Urquiza . Todas las miradas estarán en el estadio Lorenzo Arandilla , donde el Tricolor jugará ante el CADU, mientras que el Furgón recibirá a Villa San Carlos.

Ambos partidos, por tratarse de equipos involucrados en la lucha por la permanencia, se jugarán el próximo lunes 26 de octubre, pero en distintos horarios. El encuentro de las UAI Urquiza comenzará a las 15, mientras que el de Brown de Adrogué será a partir de las 19. Ambos televisados por LPF Play.

Gran aporte. Brandon López, feliz por ayudar con sus goles a Brown de Adrogué

Ya consumado el descenso de Atlético Ituzaingó a la Primera C 2027, Brown de Adrogué (43 puntos) se salvará ganando, independientemente del resultado del elenco de Villa Lynch (39), ya que luego quedaría la última jornada (tres puntos).

Un triunfo de Brown de Adrogué le serviría a la UAI Urquiza si es que le gana a Villa San Carlos, ya que se pondría a una unidad del Celeste, que a su favor tiene mejor diferencia de goles (-7 contra -13), para definir todo en el cierre de campeonato: CADU vs. Deportivo Laferrere y San Martín de Burzaco-UAI Urquiza.

Brown de Adrogué, a un triunfo de la salvación.

El renacer con la llegada de la dupla técnica

Luego del resonante triunfo ante Excursionistas como local, Brown de Adrogué se complicó en los siguientes seis partidos (tres pardas y tres caídas) que derivaron en la salida de Jorge Vivaldo de la conducción técnica.

El equipo que desde hace cinco fechas tomó la dupla técnica Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera obtuvo nueve puntos y no recibió goles bajo su conducción. Y para ésta 41º fecha recupera al goleador Bruno Báez, ausente en el empate contra Comunicaciones, en Agronomía, por una molestia muscular.

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Luego de recuperarse de un desgarro que sufrió en el clásico ante San Martín de Burzaco -donde falló un penal-, el oriundo de Rufino retornó ante Sportivo Dock Sud, convirtiendo el gol de la victoria. Lleva ocho anotaciones en la campaña.

Brown de Adrogué logró alejarse del puesto más complicado y, si bien aún no le alcanza, está a un pasito. A un triunfo para no depender de terceros, aunque lejos del objetivo planteado a comienzos de temporada.

Nicolás Mastroieni será el árbitro el próximo lunes en el estadio Lorenzo Arandilla. Asistentes: Matías Basso y Pablo Pastor. Cuarto árbitro: Ulises López.