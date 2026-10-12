Brown de Adrogué confirmó su levantada con un gran triunfo

Brown de Adrogué ganó un partido importante en su lucha por la permanencia en la Primera B al superar como local por 1-0 a Sportivo Dock Sud con gol de Bruno Báez . Con estos tres puntos mantuvo la ventaja de cuatro respecto de la UAI Urquiza -que también triunfó-, pero superó la línea de Defensores Unidos de Zárate.

El Tricolor fue un justo ganador frente a un rival que mantenía chances mínimas de ingresar al Torneo Reducido, pero no estuvo a la altura. Con la dupla Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera continúa la mejoría: dos victorias y dos empates manteniendo el arco en cero.

Contundente victoria. Brown de Adrogué logró un valioso triunfo y se aleja del descenso

Estreno. Adrián Czornomaz, tras su debut en Brown de Adrogué: "Había que cortar la racha"

En un trámite parejo, Brown de Adrogué fue el que hizo más por el espectáculo. La situación que atraviesa lo obliga y sin entrar en locuras no perdió el control defensivo y generó lo que pudo.

La más clara del primer tiempo fue un remate de Brandon López que rechazó Tomás Tello, que también aventó el rebote de Nicolás Meaurio . La expulsión de Giuliano Gualtieri condicionó a la visita.

El Pirata Báez hizo estallar el Arandilla

Brown de Adrogué presionó más en el complemento ante un rival que solo defendía el punto que no le servía. La figura del arquero fue creciendo, hasta que a los 34 minutos explotó el Lorenzo Arandilla.

"Bruno Báez"Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Dock Sud. https://t.co/P3284XPqst — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 12, 2026

Lucas Baldunciel lanzó el centro desde la derecha, la duda de Nazareno López fue letal, amagó, se quedó, y la pelota fue conectada en el primer palo por Bruno Báez para conectar con la red. El goleador de Rufino ya lleva ocho gritos con la camiseta de Brown de Adrogué.

Arde la zona roja de la Primera B

Así está la parte baja de la tabla con nueve puntos en juego: Argentino de Merlo (44), Argentino de Quilmes (44), Liniers (44), Brown de Adrogué (42), Flandria (42), Defensores Unidos de Zárate (41), UAI Urquiza (38). Uno de ellos bajará junto a Atlético Ituzaingó (16).

En este mano a mano final, el Tricolor visitará a Comunicaciones, mientras que el Furgón de Villa Lynch lo hará frente a Liniers. Argentino de Quilmes recibirá a Flandria y CADU a Deportivo Armenio, mientras que Argentino de Merlo visitará a Camioneros.