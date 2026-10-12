El mensaje de Gustavo Yankelevich a sus nietos tras el relato de Valentín

Gustavo Yankelevich y sus nietos.

Gustavo Yankelevich le dedicó un emotivo mensaje a sus nietos, Franco y Valentín Yankelevich, hijos de Romina Yan, luego de que el menor de ellos se animara a contar el calvario al que fueron sometidos por parte de su papá, quien ejerció violencia física y psicológica sobre ellos durante su infancia.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. Los amo!”, escribió el director y productor artístico en sus redes sociales.

Un tendal de amigos de la familia, colegas y artistas que pasaron por los proyectos de Gustavo Yankelevich dejaron mensajes de amor y apoyo en el posteo que llegó tras el relato de Valentín Yankelevich en Infobae.

El relato del hijo de Romina Yan Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, reveló los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano, y aseguró que su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue fundamental para alejarlo de esa situación.

“Era un infierno vivir en esa casa”: la violencia que Valentín Yankelevich sufrió de su padre y el refugio que halló en su abuelo. La nota completa por Tatiana Schapiro acá https://t.co/R8zaVDVCtK pic.twitter.com/njiG4mOvkh — infobae (@infobae) October 11, 2026 En una entrevista con Infobae, el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años. El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Valentín contó que comenzaron a relatarle lo que ocurría durante los encuentros que compartían con su abuelo y que él fue la primera persona que los escuchó.

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