martes 13 de octubre de 2026
Escribinos
12 de octubre de 2026
Fuerte.

El mensaje de Gustavo Yankelevich a sus nietos tras el relato de Valentín

Gustavo Yankelevich publicó un mensaje en las redes sociales luego del testimonio de su nieto Valentín, uno de los hijos de Romina Yan.

Gustavo Yankelevich y sus nietos.&nbsp;
Gustavo Yankelevich y sus nietos. 

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. Los amo!”, escribió el director y productor artístico en sus redes sociales.

Lee además
Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, contó su calvario.
A corazón abierto.

Valentín Yankelevich reveló los maltratos que sufrió y aseguró que su abuelo le salvó la vida
Cris y sus nietos.
Otros planes

En qué andan Franco y Valentín, los hijos mayores de Romina Yan

Un tendal de amigos de la familia, colegas y artistas que pasaron por los proyectos de Gustavo Yankelevich dejaron mensajes de amor y apoyo en el posteo que llegó tras el relato de Valentín Yankelevich en Infobae.

El relato del hijo de Romina Yan

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, reveló los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano, y aseguró que su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue fundamental para alejarlo de esa situación.

En una entrevista con Infobae, el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años.

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Valentín contó que comenzaron a relatarle lo que ocurría durante los encuentros que compartían con su abuelo y que él fue la primera persona que los escuchó.

Temas
Seguí leyendo

Valentín Yankelevich reveló los maltratos que sufrió y aseguró que su abuelo le salvó la vida

En qué andan Franco y Valentín, los hijos mayores de Romina Yan

Facundo Arana reveló el último llamado que le hizo Romina Yan

Salió a la luz una nota a Darío Giordano sobre Romina Yan y sus hijos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Romina Yan y Darío Giornado.  video
Dale play.

Salió a la luz una nota a Darío Giordano sobre Romina Yan y sus hijos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bruno Báez le dio el triunfo  a Brown de Adrogué.
Alivio.

Brown de Adrogué confirmó su levantada con un gran triunfo