Valentín Yankelevich reveló los maltratos que sufrió y aseguró que su abuelo le salvó la vida

Valentín Yankelevich contó detalles de la violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. A los 23 años, el hijo de Romina Yan decidió hablar públicamente sobre una etapa dolorosa de su vida y recordó a su abuelo materno Gustavo Yankelevich como una figura clave para salir adelante.

El joven brindó una entrevista a Infobae en la que explicó por qué decidió compartir su historia después de mantenerla en silencio durante años. “Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, expresó.

Valentín tenía 7 años cuando su madre, Romina Yan, murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Tiempo después, cuando tenía entre 9 y 10 años, comenzaron los episodios de violencia que también alcanzaron a su hermano Franco.

Al recordar aquella convivencia, describió un ambiente marcado por las agresiones. “Eran golpes, gritos, maltrato”, contó. Además, señaló que ir al colegio representaba un alivio frente a lo que ocurría en su casa, ya que no quería regresar.

En su relato, también recordó que él y su hermano buscaron ayuda entre sus abuelos paternos. Sin embargo, según contó, la respuesta que recibieron fue que intentaran comprender la situación de su padre. “¿Qué tengo que entender? Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, recordó sobre aquel momento.

La situación llegó a afectar profundamente su estado emocional. Valentín aseguró que tuvo pensamientos relacionados con la muerte y que sentía que no tenía un lugar seguro al cual recurrir. “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar”, afirmó.

El papel de Gustavo Yankelevich para cambiar su vida

En medio de ese escenario, Gustavo Yankelevich, su abuelo materno, se convirtió en una persona fundamental para él y su hermano. Según relató, comenzaron a contarle lo que sucedía durante los encuentros que compartían y encontraron en él a alguien dispuesto a escucharlos.

Después de que los hermanos declararan ante las autoridades, se inició un proceso judicial que, de acuerdo con el testimonio de Valentín, se prolongó durante varios años. Finalmente, la tenencia definitiva quedó a cargo de Gustavo.

Al recordar la intervención de su abuelo, el joven resumió lo que significó para él con una frase contundente: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”. También destacó el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena, durante ese período.

Por qué decidió cambiar su apellido

Otro momento importante en la vida de Valentín llegó cuando cumplió 18 años y tomó la decisión de cambiar su apellido para adoptar el de su familia materna.

Según explicó, la elección estuvo vinculada con el dolor que le generaba su apellido anterior y con el reconocimiento hacia Gustavo, a quien considera su verdadera figura paterna.

La decisión quedó ligada a una historia familiar atravesada por la pérdida de su madre y los episodios de violencia que relató durante la entrevista.

Al final de su testimonio, Valentín puso el foco en el camino que recorrió para recuperarse y en la posibilidad de mirar su presente desde otro lugar. “De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate”, expresó.