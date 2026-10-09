Brown de Adrogué entra en fechas de definiciones para escaparle al descenso

La zona roja de la Primera B está apretada. Con 12 puntos en juego, varios equipos pelean codo a codo la permanencia en las próximas fechas. Entre ellos está Brown de Adrogué , que hace tres partidos cambió de cuerpo técnico y consiguió resultados alentadores, aunque no puede descuidarse.

La Asociación del Fútbol Argentino programó Brown de Adrogué-Sportivo Dock Sud y UAI Urquiza -Real Pilar para este lunes 12 de octubre desde las 15. Con Atlético Ituzaingó ya descendido a la Primera C, el Tricolor y el Furgón son dos de los están amenazados con acompañar al León a la cuarta categoría.

Igualdad importante. Brown de Adrogué sumó un punto valioso en su lucha por la permanencia

Una lucha. Czornomaz, DT de Brown de Adrogué: "Vamos a sacar esto adelante"

El segundo que hoy estaría bajando es la UAI Urquiza , con 35 puntos, que también como local levantó un 0-2 ante Atlético Ituzaingó para ganar 3-2. Brown de Adrogué , con 39, tiene un margen a su favor luego del 0-0 contra Deportivo Merlo. Otros dos involucrados jugarán entre sí: Flandria (39)-Defensores Unidos de Zárate (41), pero el sábado 10, también a las 15.

Luego del clásico ante San Martín de Burzaco (0-2), el técnico Jorge Vivaldo renunció de común acuerdo con la dirigencia de Brown de Adrogué . La dupla Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera asumió tomando un fierro caliente.

Puntos que le dieron confianza al equipo

En tres fechas se observó una mejoría en cuanto a juego y resultados: Sportivo Italiano (0-0), Deportivo Camioneros (3-0) y Deportivo Merlo (0-0). Cinco puntos de nueve, con los dos primeros rivales peleando arriba. “Venimos trabajando en el orden de atrás hacia adelante, porque cuando peleás la permanencia no te tienen que hacer goles”, explicó el Pirata Adrián Czornomaz.

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Con esta alentadora rachita, el Tricolor recibirá a Sportivo Dock Sud en el estadio Lorenzo Arandilla. El Docke se quedó sin DT en la fecha pasada, ya que Miguel Elía cerró su ciclo tras 32 partidos: 10 triunfos, 12 empates y 10 derrotas.

Hasta la finalización del campeonato dirigirá Silvio Gutiérrez, junto al cuerpo técnico de la Reserva. El Darsenero tiene una efímera posibilidad de entrar al Torneo Reducido, ubicándose a ocho puntos de Comunicaciones.

El partido en Adrogué será dirigido por Sebastián Bresba, secundado por Nahuel Santanocito y Cecilio Calcagno. Cuarto árbitro: Agustín Panizza. TV: LPF Play.