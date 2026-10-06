Adrián Czornomaz, DT de Brown de Adrogué: "Vamos a sacar esto adelante"

Brown de Adrogué rescató un punto en su visita a Deportivo Merlo en el sprint final de la Primera B que lo tiene peleando la permanencia. El equipo de Adrián Czornomaz ahora le sacó cuatro puntos de ventaja a la UAI Urquiza y mantuvo su buen andar desde la llegada del Pirata a la conducción técnica.

La mejoría se nota: un triunfo, dos empates y valla en cero en esos tres partidos. Quedan cuatro partidos y los que pelean por no descender tienen partidos entre sí que Brown de Adrogué deberá aprovechar para sumar y ponerse a salvo.

“Es un punto que suma. Venimos trabajando en el orden de atrás hacia adelante, porque cuando peleás la permanencia no te tienen que hacer goles. Creo que el equipo ha mejorado mucho en eso”, sostuvo Adrián Czornomaz luego del 0-0 en el Parque San Martín, en diálogo con Cadena Tricolor.

El entrenador observa una evolución en el equipo. Explicó que “si me decías cuando agarramos hace siete partidos que llevábamos tres puntos a la UAI (Urquiza) íbamos a sacar cinco puntos y que faltando cuatro íbamos a tener cuatro de diferencia te lo firmaba. Entonces el equipo está bien, está mejorando desde que llegamos nosotros. Jugamos bien el primer tiempo en una cancha muy difícil. Con la actitud, las ganas y el corazón que tienen todos los jugadores que integran el plantel para competir, ganar los duelos y evolucionar, vamos a sacar esto adelante”.

Lamentó Adrián Czornomaz que no se diera el gol, luego de afirmar que jugaron un “muy buen primer tiempo” en el estadio José Manuel Moreno. “En el primer tiempo cuando hacés bien las cosas y creás tantos córners y foules, tenés que hacer el gol. Es cuando mejor jugamos. Después se emparejó y fue otra cosa. Pero cuando sacás la ventaja manejás los tiempos, la pelota y el partido de otra manera”, justificó el Pirata, quién de goles sabe un montón en su extensa carrera.

El equipo de Adrián Czornomaz rescató un buen punto.

Brown de Adrogué, el gran desafío

Junto a Marcelo Barrera, agarró un “fierro caliente”, con un plantel que pedía un cambio urgente. "No hay tiempo de mejorar en lo físico, sí en lo mental, que es a lo que apuntamos. Con Camioneros hicimos dos goles en el primer tiempo y después manejamos el partido. Hoy apuntamos a eso. Ahora a pensar solamente en Dock Sud y preparar la semana de la mejor manera para llagar bien fuertes y preparados a ese partido”, arengó el entrenador del Tricolor.

También sabe de situaciones límites. Por eso, afirmó que en este momento “no sentimos presión. Sí sabemos que cuando llegamos eran siete finales, ya jugamos tres de buena manera y ahora jugamos por algo. Entonces está la motivación de la cabeza de cada uno de nosotros de saber que es una verdadera final poder ganar el próximo fin de semana”.