Luego de una temporada marcada por la lucha de la permanencia, la dirigencia de Brown de Adrogué comenzó a planificar el 2027. El objetivo que se busca será ser protagonista de la Primera B y pelear uno de los ascensos a la Primera Nacional . En ese camino, anunció la segunda baja: Sebastián Giovini.

El arquero, que llegó en 2025 al Tricolor y fue uno de los puntales del equipo, anunció su salida de la institución. Se suma al histórico volante Matías Sproat. Dos referentes ya no formarán parte del próximo proyecto futbolístico.

Infartante. Brown de Adrogué le ganó a Argentino de Quilmes y mantuvo la categoría

Oriundo de La Laguna, Córdoba, Sebastián Giovini fue titular indiscutido para el entrenador Fabián Lisa en la temporada 2025, en la que Brown de Adrogué se quedó en las puertas del Torneo Reducido. Con asistencia perfecta en 42 fechas, recibió 39 goles y mantuvo se arco en cero en 13 oportunidades.

En la presente temporada, el arquero de 36 años arrancó atajando con Pablo Nieva . En la 8º fecha asumió como DT Jorge Vivaldo , que lo mantuvo hasta la 21º jornada. Estuvo 13 partidos como suplente y en otro no concentró.

La vuelta de Sebastián Giovini

El nuevo cambio de entrenador coincidió con el regreso de Sebastián Giovini al arco en lugar de Matías Wysocki. Con Adrián Czornomaz en la conducción técnica recibió un gol en siete partidos y se mantuvo invicto 504 minutos.

View this post on Instagram

Tomando los dos años en el club atajó 68 partidos, con 67 goles en contra y 26 vallas sin recibir tantos. A los casos como los de Matías Sproat y Sebastián Giovini se irán sumando los de otros futbolistas que finalizan sus vínculos contractuales en diciembre y deberán sentarse a hablar con la dirigencia.

La reconstrucción en Brown de Adrogué está en marcha y, si bien restan pequeños detalles para que se confirme la continuidad de Adrián Czornomaz en el banco, los movimientos en el plantel comenzaron a tomar forma.