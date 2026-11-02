lunes 02 de noviembre de 2026
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2 de noviembre de 2026
Infartante.

Brown de Adrogué le ganó a Argentino de Quilmes y mantuvo la categoría

Brown de Adrogué se salvó del descenso al derrotar 1-0 a Argentino de Quilmes. La UAI Urquiza le ganó a San Martín de Burzaco, pero no le alcanzó y jugará en la C.

Brown de Adrogué le gana a Argentino de Quilmes y se salva del descenso.&nbsp;

Brown de Adrogué le gana a Argentino de Quilmes y se salva del descenso. 

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Brown de Adrogué le gana a Argentino de Quilmes y se salva del descenso. 

Brown de Adrogué derrotó a Argentino de Quilmes y se salvó del descenso

Con gol de Nicolás Meaurio, Brown de Adrogué le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes y logró mantener la categoría. En Burzaco, San Martín ganaba 2-1 pero en el final se lo dio vuelta la UAI Urquiza, al que no le alcanzó y jugará la próxima temporada en la Primera C.

El Tricolor mereció ampliamente la victoria ante El Mate, pero el gol tranquilizador se hizo esperar demasiado. Llegó recién a los 33 minutos del segundo tiempo. En ese momento, San Martín de Burzaco ganaba y parecía que no pasaría nada más. Sin embargo, en cuestión de minutos la UAI lo dio vuelta y allí empezó a cobrar muchísimo más valor el gol de Meuario. De no haber existido ese tanto, Brown hubiese descendido.

De esta manera, el Tricolor no necesitó de la ayuda de San Martín de Burzaco, cumplió con su parte para no depender de nadie y jugará un año más en la Primera B.

Final del partido: Brown de Adrogué le ganó a Argentino de Quilmes y se queda en la Primera B

Brown de Adrogué derrotó 1-0 a Argentino de Quilmes y logró mantener la categoría. Tuvo que sufrir en los minutos finales porque la UAI Urquiza se lo dio vuelta a San Martín de Burzaco en el cierre del partido. El Tricolor jugará, al menos, un año más en la Primera B.

¡GOL DE LA UAI URQUIZA!

Franco Mesa, a los 43 minutos del segundo tiempo, pone el 3-2 y le da dramatismo al final por la permanencia. La UAI necesita un gol de Argentino de Quilmes contra Brown de Adrogué.

¡GOL DE BROWN DE ADROGUÉ!

Nicolás Meaurio, a los 34 minutos del segundo tiempo, abrió la cuenta para Brown de Adrogué, que ahora sí respira con más alivio. La UAI Urquiza empata 2-2 con San Martín de Burzaco y no se entrega, pero con le alcanza.

Brown no pasa sobresaltos en Quilmes y San Martín le asegura la permanencia

Brown de Adrogué no pasa del cero contra Argentino de Quilmes, pero San Martín de Burzaco le da una mano enorme: derrota 2-1 a la UAI Urquiza y lo manda al descenso. Se salva el Tricolor. Faltan 15 minutos en ambos partidos.

Arranque electrizante del segundo tiempo en Burzaco

La UAI Urquiza llegó a la igualdad a los 5 minutos del segundo tiempo, pero rápidamente, un ex UAI como Cipriano Treppo, le da nuevamente la ventaja a San Martín de Burzaco dos minutos después. Por ahora, se salva Brown de Adrogué.

Arrancó el segundo tiempo

Brown de Adrogué empata sin goles con Argentinos de Quilmes, pero se salva del descenso porque San Martín de Burzaco le gana 1-0 a la UAI Urquiza.

Final del primer tiempo en Quilmes

Brown de Adrogué iguala sin goles con Argentino de Quilmes, pero se salva del descenso porque San Martín de Burzaco le gana 1-0 a la UAI Urquiza.

Brown, cerca de abrir el marcador

Braian Guerrero desbordó por la izquierda, llegó al fondo y su peligrosísimo centro fue desviado a centímetros de la línea de gol. Mucho mejor el Tricolor en el primer tiempo contra Argentino de Quilmes.

Brown respira por el gol de San Martín

Las buenas noticias que llegan desde Burzaco le dan respiro a Brown de Adrogué, que de todas maneras no quiere depender de nadie y sigue insistiendo contra el arco de Cheppi. Por ahora, 0 a 0 en Quilmes. Se salva el Tricolor.

¡GOL DE SAN MARTÍN!

A los 26 minutos del primer tiempo, Nicolás Barrera abrió la cuenta para San Martín de Burzaco. De esta manera, el Azul le da una mano a Brown de Adrogué, que todavía no puede abrir la cuenta contra Argentino de Quilmes. Está descendiendo la UAI Urquiza.

Por ahora, no pasa nada ni en Quilmes ni en Burzaco

Superado el primer cuarto de hora en ambos partidos, continúan 0 a 0 los marcadores. Brown de Adrogué, por ahora, mantiene la categoría, pero un gol de la UAI Urquiza lo obligaría a ganar su partido.

Mejor Brown en el arranque del partido

Brown de Adrogué toma la iniciativa en Quilmes y ya estuvo cerca con un remate de Sproat. En Burzaco empatan sin goles. Todo sigue igual. Por ahora, se salva el Tricolor.

Arrancaron los partidos en Quilmes y en Burzaco

Juegan Argentino de Quilmes - Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco - UAI Urquiza.

Formaciones confirmadas para Argentino de Quilmes y Brown de Adrogué

Argentino de Quilmes: Cheppi; Fernández, Poza, Zárate, Diez; Escudero, Vega, Cecconato, Sánchez, Martínez, Gómez.

Brown de Adrogué: Giovani; Bogado, Sánchez, Aguirre, Guerrero; Ferrario, Robles, Galeano; Sproat, Baldunciel, López.

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