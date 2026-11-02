Brown de Adrogué le ganó a Argentino de Quilmes y mantuvo la categoría

Brown de Adrogué derrotó a Argentino de Quilmes y se salvó del descenso

Con gol de Nicolás Meaurio, Brown de Adrogué le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes y logró mantener la categoría. En Burzaco, San Martín ganaba 2-1 pero en el final se lo dio vuelta la UAI Urquiza, al que no le alcanzó y jugará la próxima temporada en la Primera C.

El Tricolor mereció ampliamente la victoria ante El Mate, pero el gol tranquilizador se hizo esperar demasiado. Llegó recién a los 33 minutos del segundo tiempo. En ese momento, San Martín de Burzaco ganaba y parecía que no pasaría nada más. Sin embargo, en cuestión de minutos la UAI lo dio vuelta y allí empezó a cobrar muchísimo más valor el gol de Meuario. De no haber existido ese tanto, Brown hubiese descendido.

De esta manera, el Tricolor no necesitó de la ayuda de San Martín de Burzaco, cumplió con su parte para no depender de nadie y jugará un año más en la Primera B.