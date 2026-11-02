Brown de Adrogué le ganó a Argentino de Quilmes y mantuvo la categoría

Brown de Adrogué derrotó a Argentino de Quilmes y se salvó del descenso
Con gol de Nicolás Meaurio, Brown de Adrogué le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes y logró mantener la categoría. En Burzaco, San Martín ganaba 2-1 pero en el final se lo dio vuelta la UAI Urquiza, al que no le alcanzó y jugará la próxima temporada en la Primera C.
El Tricolor mereció ampliamente la victoria ante El Mate, pero el gol tranquilizador se hizo esperar demasiado. Llegó recién a los 33 minutos del segundo tiempo. En ese momento, San Martín de Burzaco ganaba y parecía que no pasaría nada más. Sin embargo, en cuestión de minutos la UAI lo dio vuelta y allí empezó a cobrar muchísimo más valor el gol de Meuario. De no haber existido ese tanto, Brown hubiese descendido.
De esta manera, el Tricolor no necesitó de la ayuda de San Martín de Burzaco, cumplió con su parte para no depender de nadie y jugará un año más en la Primera B.
Final del partido: Brown de Adrogué le ganó a Argentino de Quilmes y se queda en la Primera B
Brown de Adrogué derrotó 1-0 a Argentino de Quilmes y logró mantener la categoría. Tuvo que sufrir en los minutos finales porque la UAI Urquiza se lo dio vuelta a San Martín de Burzaco en el cierre del partido. El Tricolor jugará, al menos, un año más en la Primera B.
¡GOL DE LA UAI URQUIZA!
Franco Mesa, a los 43 minutos del segundo tiempo, pone el 3-2 y le da dramatismo al final por la permanencia. La UAI necesita un gol de Argentino de Quilmes contra Brown de Adrogué.
¡GOL DE LA UAI URQUIZA!La UAI lo dio vuelta en Burzaco, gana 3-2 y ahora espera una mano de Argentino de Quilmes en los últimos minutos. Dramático final en la Primera B. https://t.co/28tmQ3mnK1 pic.twitter.com/RnSjyn1VcI— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 2, 2026
¡GOL DE BROWN DE ADROGUÉ!
Nicolás Meaurio, a los 34 minutos del segundo tiempo, abrió la cuenta para Brown de Adrogué, que ahora sí respira con más alivio. La UAI Urquiza empata 2-2 con San Martín de Burzaco y no se entrega, pero con le alcanza.
¡GOL DE BROWN DE ADROGUÉ!A los 34 minutos del segundo tiempo, Nicolás Meuario pone el 1-0 del Tricolor sobre Argentino de Quilmes para mantener la categoría. Brown sigue en la Primera B. pic.twitter.com/5A0fLrp27o— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 2, 2026
Brown no pasa sobresaltos en Quilmes y San Martín le asegura la permanencia
Brown de Adrogué no pasa del cero contra Argentino de Quilmes, pero San Martín de Burzaco le da una mano enorme: derrota 2-1 a la UAI Urquiza y lo manda al descenso. Se salva el Tricolor. Faltan 15 minutos en ambos partidos.
Arranque electrizante del segundo tiempo en Burzaco
La UAI Urquiza llegó a la igualdad a los 5 minutos del segundo tiempo, pero rápidamente, un ex UAI como Cipriano Treppo, le da nuevamente la ventaja a San Martín de Burzaco dos minutos después. Por ahora, se salva Brown de Adrogué.
¡Gol de San Martín de Burzaco!Un ex amarga a la UAI Urquiza: Cipriano Treppo pone el 2-1 de San Martín de Burzaco, que le da una mano a Brown de Adrogué, que sigue empatando sin goles contra Argentino de Quilmes. https://t.co/ovpzrKAE1v pic.twitter.com/hiLUZl5vNN— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 2, 2026
Arrancó el segundo tiempo
Brown de Adrogué empata sin goles con Argentinos de Quilmes, pero se salva del descenso porque San Martín de Burzaco le gana 1-0 a la UAI Urquiza.
Final del primer tiempo en Quilmes
Brown de Adrogué iguala sin goles con Argentino de Quilmes, pero se salva del descenso porque San Martín de Burzaco le gana 1-0 a la UAI Urquiza.
Brown, cerca de abrir el marcador
Braian Guerrero desbordó por la izquierda, llegó al fondo y su peligrosísimo centro fue desviado a centímetros de la línea de gol. Mucho mejor el Tricolor en el primer tiempo contra Argentino de Quilmes.
Brown respira por el gol de San Martín
Las buenas noticias que llegan desde Burzaco le dan respiro a Brown de Adrogué, que de todas maneras no quiere depender de nadie y sigue insistiendo contra el arco de Cheppi. Por ahora, 0 a 0 en Quilmes. Se salva el Tricolor.
¡GOL DE SAN MARTÍN!
A los 26 minutos del primer tiempo, Nicolás Barrera abrió la cuenta para San Martín de Burzaco. De esta manera, el Azul le da una mano a Brown de Adrogué, que todavía no puede abrir la cuenta contra Argentino de Quilmes. Está descendiendo la UAI Urquiza.
Gana San Martín de Burzaco y le da una mano a Brown de Adrogué. Nicolás Barrera puso en ventaja al Azul sobre la UAI Urquiza, que está descendiendo a la Primera C. pic.twitter.com/U2tjy8U9bv— Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 2, 2026
Por ahora, no pasa nada ni en Quilmes ni en Burzaco
Superado el primer cuarto de hora en ambos partidos, continúan 0 a 0 los marcadores. Brown de Adrogué, por ahora, mantiene la categoría, pero un gol de la UAI Urquiza lo obligaría a ganar su partido.
Mejor Brown en el arranque del partido
Brown de Adrogué toma la iniciativa en Quilmes y ya estuvo cerca con un remate de Sproat. En Burzaco empatan sin goles. Todo sigue igual. Por ahora, se salva el Tricolor.
Arrancaron los partidos en Quilmes y en Burzaco
Juegan Argentino de Quilmes - Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco - UAI Urquiza.
Formaciones confirmadas para Argentino de Quilmes y Brown de Adrogué
Argentino de Quilmes: Cheppi; Fernández, Poza, Zárate, Diez; Escudero, Vega, Cecconato, Sánchez, Martínez, Gómez.
Brown de Adrogué: Giovani; Bogado, Sánchez, Aguirre, Guerrero; Ferrario, Robles, Galeano; Sproat, Baldunciel, López.