Organizan desde Banfield la novena edición de la peregrinación a Luján en bicicleta

El equipo de la bicicletería de Banfield tendrán todos la misma remera para llegar juntos a la Basílica de Luján.

Desde la histórica bicicletería Rodado Chespy de Banfield incentivan a los vecinos a realizar la peregrinación a Luján en bicicleta. Comenzaron con un grupo de cinco personas y este año, que es la novena edición, hay más de 150 inscriptos. Salen el domingo 29 y aún hay cupos disponibles.

Giselle Díaz, la esposa de Chespy (el dueño de la bicicletería de Banfield) contó que esto comenzó porque a la mayoría se le complicaba volver tras la peregrinación. "Ese día suele haber mucha gente por todos lados y es complicada la vuelta, entonces se juntaron con unos amigos, contrataron una combi en ese momento y volvieron con las bicis, todos juntos", especificó sobre los primeros viajes que hicieron.

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Después, como se empezó a sumar más gente, contrataron un micro y camión aparte para las bicicletas y así se inició hace nueve años esto de organizar el traslado de los peregrinos de Luján.

La Peregrinación a Luján es un evento que se hace desde muchos años, pero desde la bicicletería de Banfield lo organizan de otra manera. "Vamos todos los años y llevamos a nuestro 'team'. Los acompañamos en el camino de ida, le damos un refrigerio al llegar y a la vuelta trasladamos en camión las bicicletas y en micro a la gente", explicaron los organizadores.

También les brindan asistencia mecánica en el camino y la remera identificatoria para cada uno.

"Lo que comenzó con cinco amigos, este año llegamos a las 180 personas que se van a sumar a la peregrinación junto a nosotros", aseguró Giselle.

Los que que quieran sumarse a esta peregrinación en bici, deben tener en cuenta que hay paradas previamente asignadas.

Lo que ofrecen durante la peregrinación

"Nos solemos juntar 4.30 de la madrugada en la puerta del local ubicado en Avenida Alsina 1115, Banfield, y luego vamos a la Plaza Grigera de Lomas para salir a las 5 en punto con todo el pelotón", contaron.

Por lo general, la mayoría de los peregrinos llega al destino entre las 11 y las 13. "Deja la bicicleta con nosotros y queda libre hasta la hora en que los micros van a buscarnos. La vuelta generalmente es entre las 4 o 5 de la tarde; ya para esa hora estamos en la bicicletería nuevamente", afirma.

Además, a los participantes le dan una remera para ubicarlos en el pelotón durante el camino y una pulsera con el color al cual pertenece el colectivo donde van a volver.

En cuanto a exigencia en el recorrido hasta la basílica, anticiparon que son entre 70 a 75 kilómetros con tres paradas y van personas de todos los rangos etarios y con todo tipo de bicicletas, ni siquiera exigen bicis profesionales para poder ser parte de la experiencia.

Todavía quedan algunos lugares para los que quieran anotarse para la travesía del domingo 29 de noviembre. Para inscribirse e información sobre el valor hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1127112795