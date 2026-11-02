Las dudas de Mauricio Pellegrino ante la incertidumbre por Marcelino Moreno y Ramiro Carrera

Lanús convive entre la última etapa del Torneo Clausura y lo que le puede llegar a deparar el futuro. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no pudo ganarle a Gimnasia de Mendoza, aunque se encuentra afianzado en zona de playoffs a la espera de su posición final.

Además, mira de reojo la tabla anual para sellar la clasificación a alguna copa internacional para el próximo año. De todos modos, la incertidumbre de los últimos tiempos también radica en lo que será la continuidad de dos futbolistas para la próxima temporada.

Se trata de Marcelino Moreno y Ramiro Carrera, quien están a la expectativa para continuar o no en el club. A propósito, Mauricio Pellegrino se refirió a la situación de ambos futbolistas.

El entrenador de Lanús se refirió a la actualidad de dos de los futbolistas por los que el Granate aguarda. La renovación de sus contratos es lo que tiene en vilo a los hinchas del Granate.

"No son momentos sencillos, son chicos que nos dan dado mucho. Lo ideal es otra cosa, entiendo a los jugadores pero en su cabeza estan pensando que va a ser de su próximo año. Más tratándose de dos jugadores que son muy importantes para nosotros", aseguró Mauricio Pellegrino.

Además, sostuvo: "Siempre lo ideal es otra cosa pero es algo que hay que aprender a convivir, con los dos se han reunido para tratar de solucionar y ojalá que pueda ser lo mejor para ellos y la institución. Es mi deseo a nivel personal y futbolistico porque son dos jugadores que nos han dado mucho. Todos tenemos incertidumbre y la institución también".

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La campaña de Lanús en el Torneo Clausura

Por otra parte, Mauricio Pellegrino aprovechó para destacar la campaña de Lanús en el presente torneo y la posición en la tabla anual: "Si hubieramos ganado certificábamos el año próximo y el empate nos obliga a esperar otros resultados. Queríamos terminar más arriba, no ha podido ser, pero estos aspectos escapan un poco de mi situación como entrenador. Ahora entiendo a los jugadores cuando tienen esa incertidumbre".

Con el empate ante Gimnasia de Mendoza, el Granate se ubica quinto en las posiciones de su zona. Al respecto, Mauricio Pellegrino valoró: "Fue un partido impreciso de nuestra parte. Tuvimos momentos para aumentar el marcador, es un punto y no era lo que queríamos. Vamos a ver que me dicen los doctores en la semana con respecto a las lesiones".

Por otra parte, destacó el regreso de Raúl Loaiza al equipo después de dos años de ausencia: "Muy contento por Raúl Loaiza y su vuelta. Ha sido muy fuerte el problema físico y mental, eso lo va a fortalecer como persona. Fueron muy difíciles para él y su familia esos dos años, siempre se ha levantado y ha seguido. Felicitarlo a pesar del gol que es una anécdota".

La continuidad de Mauricio Pellegrino en Lanús y los arbitrajes

Por último, el entrenador de Lanús hizo hincapié en su futuro como entrenador del primer equipo: "Siempre pienso que puede ser mi último partido en cualquier lugar, mi ambición y mis ganas de mejorar siempre están. Espero que lo mejor está por venir, después el destino dirá. Lo que he vivido este tiempo fue maravilloso y espero que podamos seguir disfrutando, este cuerpo técnico tiene mucho para dar", reconoció.

Por último, brindó una reflexión sobre los arbitrajes: "No corresponde estar evaluando, estar llorando o quejándonos, el arbitraje es una nube negra y parece que viene todo junto. No voy a correr la nube con un comentario, que Lanús juegue lo mejor posible y merecer más para ganar los partidos es la idea", concluyó.