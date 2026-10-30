La pieza clave que Mauricio Pellegrino deberá reemplazar en Lanús

En el partido que podría clasificar a Lanús a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el entrenador Mauricio Pellegrino tendrá una baja clave en el sector defensivo que en el Clásico del Sur frente a Banfield llegó al límite de amonestaciones.

Quién no podrá estará en el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza es el capitán Carlos Izquierdoz , autor del gol del empate con el Taladro. El árbitro Facundo Tello lo amonestó a los 33 minutos del primer tiempo.

Previamente había sido amonestado contra Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Boca Juniors y Vélez Sarsfield. De esta manera, al central barilochense se le corta una seguidilla de 16 partidos consecutivos como titular contabilizando las dos fechas finales del Torneo Apertura.

El que se perfila para ingresar es Ronaldo Dejesús , por lo que junto a José María Canale conformarán una zaga central 100% paraguaya.

Ante la baja del Cali Izquierdoz, el técnico Mauricio Pellegrino podría sumar a la convocatoria a Mateo Ramírez (19 años), oriundo de Quilmes y con pasado en Estudiantes de La Plata, que estuvo por última vez en el banco ante Newell’s, por la ausencia de Canale afectado a la Selección Paraguay. La otra alternativa, ante un imprevisto, sería el uruguayo Gonzalo Pérez.

Ronaldo Dejesús se mete entre los titulares.

Cabe señalar que los jugadores que arrastran amonestaciones de la fase de grupos o zonas no las llevan a los octavos de final o instancias decisivas. La excepción (5º amarilla) es si la recibe en el último partido de la fase regular, ahí sí deberá cumplir la fecha de suspensión en el primer partido de los playoffs.

Este domingo, desde las 20.45, Pablo Echavarría dirigirá en la Fortaleza, por la 15º fecha de la zona A del Torneo Clausura. El oriundo de Punta Alta será secundado por Iván Núñez y Marcos Horticolou. Cuarto árbitro: Mariano Negrete. VAR: Adrián Franklin. AVAR: Julio Fernández. TV: TNT Sports Premium.

Qué pasa con Marcelino Moreno

El “10” de Lanús se perdió los partidos ante Platense -fue al banco- y Banfield y sigue siendo la gran duda para esta nueva jornada. Arrastra una lesión muscular en la zona del glúteo y continúa con ejercicios diferenciados.

Desde su regreso a las canchas tras la rehabilitación por la operación de una metatarsalgia, Marcelino Moreno disputó 117 minutos repartidos entre los encuentros contra Estudiantes de La Plata, Newell’s y Vélez Sarsfield.