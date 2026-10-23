sábado 24 de octubre de 2026
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23 de octubre de 2026
Bombazo.

Malas noticias en Lanús: Marcelino Moreno se pierde el Clásico del Sur contra Banfield

Marcelino Moreno no pudo entrenar a la par de sus compañeros durante la semana por una lesión muscular y hoy se confirmó que queda afuera del Clásico del Sur.

Marcelino Moreno se pierde el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús.&nbsp;

Marcelino Moreno se pierde el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús. 

A menos de 24 horas del Clásico del Sur, se confirmó que Lanús sufrirá una baja sensible: Marcelino Moreno se perderá el partido contra Banfield por una lesión muscular en la zona del glúteo que le impidió trabajar a la par de sus compañeros durante toda la semana.

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Marcelino Moreno estuvo más de 5 meses alejado de las canchas por una operación en la planta del pie, que lo había tenido a maltraer durante el primer semestre. En su vuelta, fue titular sólo en el partido contra Vélez y había ingresado en el triunfo sobre Estudiantes de La Plata y el empate con Newell's en Rosario.

Quién reemplazará a Marcelino Moreno en el Clásico del Sur

Teniendo en cuenta la última presentación de Lanús en el Torneo Apertura, lo más probable es que Mauricio Pellegrino decida repetir el equipo que derrotó a Platense como visitante. Esa tarde, en el ataque estuvieron Matías Sepúlveda, Eduardo Salvio, Lucas Besozzi y Alla Wlk.

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