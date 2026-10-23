Malas noticias en Lanús: Marcelino Moreno se pierde el Clásico del Sur contra Banfield

Marcelino Moreno se pierde el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús.

A menos de 24 horas del Clásico del Sur, se confirmó que Lanús sufrirá una baja sensible: Marcelino Moreno se perderá el partido contra Banfield por una lesión muscular en la zona del glúteo que le impidió trabajar a la par de sus compañeros durante toda la semana.

El 10 del Granate ya había estado ausente en el último encuentro en el que los de Mauricio Pellegrino derrotaron 1-0 a Platense en Vicente López. En la conferencia post partido, el entrenador había aclarado que prefirió cuidar el físico del futbolista ante la cercanía de partidos importantes.

Marcelino Moreno estuvo más de 5 meses alejado de las canchas por una operación en la planta del pie, que lo había tenido a maltraer durante el primer semestre. En su vuelta, fue titular sólo en el partido contra Vélez y había ingresado en el triunfo sobre Estudiantes de La Plata y el empate con Newell's en Rosario.

Quién reemplazará a Marcelino Moreno en el Clásico del Sur Teniendo en cuenta la última presentación de Lanús en el Torneo Apertura, lo más probable es que Mauricio Pellegrino decida repetir el equipo que derrotó a Platense como visitante. Esa tarde, en el ataque estuvieron Matías Sepúlveda, Eduardo Salvio, Lucas Besozzi y Alla Wlk.

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