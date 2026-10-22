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22 de octubre de 2026
Números.

La mala racha que intentará cortar Banfield en el Clásico del Sur ante Lanús

Banfield acumula varios partidos sin poder ganar en el estadio Florencio Sola y tiene uno de los peores registros del Torneo Clausura en condición de local.

Banfield quiere volver a ganar en el Lencho y qué mejor que hacerlo ante Lanús.

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Banfield arrastra una mala racha en el estadio Florencio Sola y esa cuenta pendiente es la que buscará saldar este sábado en una nueva edición del Clásico del Sur ante su histórico rival Lanús, esta vez correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.

El equipo de Pedro Troglio ganó apenas un partido en su estadio y acumula cinco encuentros sin conocer la victoria en el "Lencho" (tres derrotas y dos empates), algo que refleja su irregular performance en el campeonato.

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Después de ese festejo, el Taladro cayó ante Belgrano (0-2), River Plate (2-3) y Argentinos Juniors (0-1), e igualó frente a Barracas Central (1-1) y Rosario Central (1-1). Por eso, en medio de esta seguidilla, el clásico ante Lanús se presenta como la oportunidad ideal para cortar la racha, sumar tres puntos clave y continuar en carrera por un lugar en la fase final.

Banfield, entre los peores locales del torneo

Con estos resultados, el Taladro sumó solo cinco puntos de los 18 posibles en su casa, registrando uno de los peores rendimientos en condición de local de las 30 instituciones que conforman el certamen.

Hasta el momento, el conjunto dirigido por Troglio consiguió el 27,7% de los puntos en juego. Este coeficiente lo ubica en el fondo de esa tabla, solo por encima de Atlético Tucumán (14,2%) y Platense (19%), y con la misma cosecha que Central Córdoba e Independiente, quienes también acumulan cinco unidades en seis partidos.

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