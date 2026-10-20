El Clásico del Sur, con realidades distintas: qué se juegan Banfield y Lanús

Banfield y Lanús disputarán este sábado una nueva edición del Clásico del Sur con realidades distintas. El Granate tiene grandes posibilidades de sellar su clasificación a los playoffs, mientras que el Taladro, con un panorama diferente, se jugará su última chance para seguir soñando con el octavo lugar.

A tres fechas del cierre de la fase regular, el partido que se disputará en el estadio Florencio Sola puede ser determinante, en el especial para el local, que llega sin margen de error y obligado a ganar si quiere seguir en carrera por un lugar en los cruces “mano a mano” del Torneo Clausura .

La visita, en cambio, llega con más hándicap porque se encuentra en una posición mucho más cómoda que su rival, instalado hoy dentro de los mejores y con mucho margen de error. Sin embargo, en el Guidi y Cabrero quieren asegurar su lugar lo antes posible para luego, con esa tranquilidad, busca la posición más alta en la zona A.

La última derrota ante Argentinos Juniors complicó el panorama para el equipo de Pedro Troglio . El Taladro no aprovechó la derrota de Huracán (1 a 2 ante Gimnasia de La Plata), el empate de Independiente Rivadavia (2 a 2 contra Tigre) y la igualdad de Barracas (1 a 1 ante Sarmiento) para aumentar sus posibilidades y hoy su realidad pinta difícil.

Banfield no se quiere bajar de la pelea.

Actualmente, se ubica a seis puntos de distancia del Globo y del Guapo con apenas nueve puntos en juego, encontrándose en una situación sin margen de error de cara a las últimas fechas. Es por este motivo que, en el clásico, sólo le sirve un resultado: ganar.

De conseguirlo, se mantendría una semana más en carrera y con la ilusión de esperar un traspié de sus competidores para aumentar sus posibilidades, ya que si se da esta combinación de resultados quedaría a tres de ellos con seis puntos en juego. Con cualquier otro resultado, Banfield quedaría eliminado.

En alza, Lanús buscará asegurar su boleto a los playoffs en el clásico

Lanús atraviesa un momento diferente y con la firme posibilidad de asegurar su clasificación en el encuentro ante el Taladro. El equipo de Mauricio Pellegrino superó algunos momentos de zozobra y ahora está en pleno ascenso, ya que ganó cinco de los últimos seis partidos y quedó a un paso de lograr su clasificación.

Lanús va por el paso final en el Clásico del Sur.

A diferencia de Banfield, el Granate depende de sí mismo en esta recta final y tiene muchas posibilidades de asegurar su clasificación en el clásico. Para eso, deberá ganar el partido y esperar que San Lorenzo, que se encuentra noveno y a seis puntos del conjunto sureño, no gane el suyo. Sin embargo, el empate también lo podría meter en los playoffs, siempre y cuando el Ciclón pierda su partido.