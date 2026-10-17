Banfield perdió con Argentinos en la previa al clásico y cortó su buena racha

Banfield perdió en la previa al clásico y complicó su presente
En la antesala al encuentro contra Lanús, Banfield cayó por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y cortó su racha de cinco partidos sin conocer la derrota.
El Taladro no pudo ratificar el triunfo de la semana pasada ante Tigre y perdió por la mínima diferencia en un partido discreto, de pocas emociones, que se encaminaba al 0 a 0 por lo demostado por ambos equipos en el estadio Florencio Sola.
El desnivel llegó a los 30 minutos del complemento con un lindo gol de Matías Giménez Rojas, que armó una buena maniobra individual tras recibir de Oroz y fusiló a Diego Rodríguez con un remate alto e inatajable.
Con ese gol, al elenco dirgido por Nicolás Diez le alcanzó para llevarse tres puntos valiosos que le permiten ubicarse en lo más alto de la zona B y de la tabla anual con sólo tres partidos por jugarse.
Banfield, por su parte, desperdició una linda oportunidad para dar el salto ante un rival de peso en la previa al clásico y quedó practicamente sin posibiliades de clasificarse a la etapa de playoffs.
Final del partido: ¡Banfield 0 vs. 1 Argentinos!
Con un gol de Giménez Rojas, el Bicho se quedó con los tres puntos en el estadio Florencio Sola y le propinó un duro golpe a Banfield, que perdió después de cinco partidos.
Tiempo cumplido: Se adicionaron 4 minutos.
De contra, casi llega el segundo de Argentinos
Con Banfield volcado al ataque, el Bicho resolvió de mala un prometedor ataque, que terminó con un remate por encima del travesaño de Carrizo.
Se salvó Banfield
El "Ruso" Rodríguez respondió de gran manera ante un anticipo de Diego Porcel y evitó el segundo gol de la visita tras un tiro libre de Oroz.
ATAJADÓN DEL RUSO RODRÍGUEZ PARA EVITAR EL SEGUNDO DE ARGENTINOSPorcel la llegó a puntear y el arquero de Banfield respondió muy bien.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Jk7B8jKKgZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
GOL DE ARGENTINOS
A los 20 minutos, Giménez rompió la modorra con una buena maniobra individual y puso el 1 a 0 a favor de la visita con un remate alto.
GOLAZO DE GIMÉNEZ PARA EL 1-0 DE ARGENTINOSEl delantero del Bicho y una gran definición de zurda para abrir el marcador ante Banfield.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTNcSc#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YSODDObkJl— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
¡Inició el segundo tiempo!
Se disputan los últimos 45 minutos en el estadio Florencio Sola.
¡Final del primer tiempo!
Banfield y Argentinos igualan 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos.
Zalazar probó y Banfield tuvo su chance
El mediocampista aprovechó su buena pegada y generó la más clara del combinado local con un remate que exigió al arquero visitante.
¡CORTÉS SALVÓ A ARGENTINOS!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
El arquero chileno le tapó un remate a Zalazar para mantener el 0-0 ante Banfield.
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Se salvó Banfield
A los 39 minutos, Argentinos tuvo la primera del partido: tras un centro y un cabezazo de Franco Vázquez, Molina no pudo definir cómodo debajo del arco y la pelota le quedó a Rodríguez
¡DE MILAGRO NO FUE GOL DE ARGENTINOS!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
El Ruso Rodríguez le negó el gol a Molina y evitó el gol del Bicho.
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El Bicho domina, pero no lastima a Banfield
El equipo de Nicolás Diez controla el balón, aunque no consigue la forma de generarle peligro a Banfield, que no sufre en defensa.
Banfield y Argentinos, un paridad total
Después de unos primeros minutos en los que Banfield inisuó más, el partido de emparejó y no hay un dominador claro de las acciones.
¡Arrancó el partido!
Banfield y Argentinos ya juegan en el estadio Florencio Sola
Así forman Banfield y Argentinos Juniors
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero, Federico Medina, David Zalazar, Lautaro Gómez y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Diego Porcel, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Árbitro: Sebastián Zunino.
Estadio: Florencio Sola.
TV: TNT Sports.