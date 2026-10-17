Banfield perdió con Argentinos en la previa al clásico y cortó su buena racha

Banfield perdió en la previa al clásico y complicó su presente

En la antesala al encuentro contra Lanús, Banfield cayó por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y cortó su racha de cinco partidos sin conocer la derrota.

El Taladro no pudo ratificar el triunfo de la semana pasada ante Tigre y perdió por la mínima diferencia en un partido discreto, de pocas emociones, que se encaminaba al 0 a 0 por lo demostado por ambos equipos en el estadio Florencio Sola.

El desnivel llegó a los 30 minutos del complemento con un lindo gol de Matías Giménez Rojas, que armó una buena maniobra individual tras recibir de Oroz y fusiló a Diego Rodríguez con un remate alto e inatajable.

Con ese gol, al elenco dirgido por Nicolás Diez le alcanzó para llevarse tres puntos valiosos que le permiten ubicarse en lo más alto de la zona B y de la tabla anual con sólo tres partidos por jugarse.

Banfield, por su parte, desperdició una linda oportunidad para dar el salto ante un rival de peso en la previa al clásico y quedó practicamente sin posibiliades de clasificarse a la etapa de playoffs.