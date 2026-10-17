sábado 17 de octubre de 2026
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17 de octubre de 2026
Otro golpe en casa.

Banfield perdió con Argentinos en la previa al clásico y cortó su buena racha

En un partido deslucido, el Bicho marcó la diferencia con un gol de Giménez Rojas y le puso fin a una seguidilla de cinco partidos sin perder para Banfield.

Banfield y Argentinos juegan en el Sur.

Banfield y Argentinos juegan en el Sur.

Banfield y Argentinos juegan en el Sur.

Banfield y Argentinos juegan en el Sur.

Banfield perdió en la previa al clásico y complicó su presente

En la antesala al encuentro contra Lanús, Banfield cayó por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y cortó su racha de cinco partidos sin conocer la derrota.

El Taladro no pudo ratificar el triunfo de la semana pasada ante Tigre y perdió por la mínima diferencia en un partido discreto, de pocas emociones, que se encaminaba al 0 a 0 por lo demostado por ambos equipos en el estadio Florencio Sola.

El desnivel llegó a los 30 minutos del complemento con un lindo gol de Matías Giménez Rojas, que armó una buena maniobra individual tras recibir de Oroz y fusiló a Diego Rodríguez con un remate alto e inatajable.

Con ese gol, al elenco dirgido por Nicolás Diez le alcanzó para llevarse tres puntos valiosos que le permiten ubicarse en lo más alto de la zona B y de la tabla anual con sólo tres partidos por jugarse.

Banfield, por su parte, desperdició una linda oportunidad para dar el salto ante un rival de peso en la previa al clásico y quedó practicamente sin posibiliades de clasificarse a la etapa de playoffs.

Final del partido: ¡Banfield 0 vs. 1 Argentinos!

Con un gol de Giménez Rojas, el Bicho se quedó con los tres puntos en el estadio Florencio Sola y le propinó un duro golpe a Banfield, que perdió después de cinco partidos.

Tiempo cumplido: Se adicionaron 4 minutos.

De contra, casi llega el segundo de Argentinos

Con Banfield volcado al ataque, el Bicho resolvió de mala un prometedor ataque, que terminó con un remate por encima del travesaño de Carrizo.

Se salvó Banfield

El "Ruso" Rodríguez respondió de gran manera ante un anticipo de Diego Porcel y evitó el segundo gol de la visita tras un tiro libre de Oroz.

GOL DE ARGENTINOS

A los 20 minutos, Giménez rompió la modorra con una buena maniobra individual y puso el 1 a 0 a favor de la visita con un remate alto.

¡Inició el segundo tiempo!

Se disputan los últimos 45 minutos en el estadio Florencio Sola.

¡Final del primer tiempo!

Banfield y Argentinos igualan 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos.

Zalazar probó y Banfield tuvo su chance

El mediocampista aprovechó su buena pegada y generó la más clara del combinado local con un remate que exigió al arquero visitante.

Se salvó Banfield

A los 39 minutos, Argentinos tuvo la primera del partido: tras un centro y un cabezazo de Franco Vázquez, Molina no pudo definir cómodo debajo del arco y la pelota le quedó a Rodríguez

El Bicho domina, pero no lastima a Banfield

El equipo de Nicolás Diez controla el balón, aunque no consigue la forma de generarle peligro a Banfield, que no sufre en defensa.

Banfield y Argentinos, un paridad total

Después de unos primeros minutos en los que Banfield inisuó más, el partido de emparejó y no hay un dominador claro de las acciones.

¡Arrancó el partido!

Banfield y Argentinos ya juegan en el estadio Florencio Sola

Así forman Banfield y Argentinos Juniors

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero, Federico Medina, David Zalazar, Lautaro Gómez y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Diego Porcel, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Florencio Sola.

TV: TNT Sports.

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