Banfield y Boca definirían una de las semifinales de Copa Argentina en Mendoza

El estadio Malvinas Argentinas de Mendoza sería el escenario elegido para Banfield y Boca.

Mendoza se perfila como el escenario elegido para uno de los partidos más importantes del semestre. En las últimas horas trascendió que el cruce entre Banfield y Boca, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, se disputaría en el Estadio Malvinas Argentinas.

La información fue adelantada por el periodista partidario del Xeneize, Luis Fregossi, quien aseguró que la dirigencia del club de La Ribera ya está al tanto de esta posibilidad. Si bien la organización del torneo también barajaba la opción de Córdoba, la provincia de Mendoza tomó una ventaja definitiva en las negociaciones para albergar el espectáculo.

Se espera que las autoridades de la Copa Argentina hagan el anuncio oficial en los próximos días. El encuentro entre Banfield y Boca está programado para el sábado 14 de noviembre, aprovechando el parate por la fecha FIFA, y el ganador sellará su boleto a la gran final del certamen, que se jugará el miércoles 2 de diciembre.

ATENCIÓN A la dirigencia de Boca le avisaron que el partido con Banfield por semifinal de Copa Argentina se jugará en Mendoza. En estos días se hará el anuncio oficial https://t.co/8hvIXQwwHJ — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 15, 2026 Que resta para que se haga el anuncio oficial de Copa Argentina Para que se confirme oficialmente que Boca y Banfield jugarán en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina, falta el anuncio formal de la organización del torneo y la decisión definitiva sobre la sede.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya fijó el sábado 14 de noviembre de 2026 como fecha para el partido, pero en el cronograma oficial figura con "horario y estadio a confirmar". El encuentro se programó para ese fin de semana de noviembre, lo que podría generar dudas sobre la disponibilidad de futbolistas convocados a sus respectivas selecciones. Para Banfield será la oportunidad de clasificar a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia, mientras que en la otra semifinal Atlético Tucumán enfrentará a Platense en el estadio Padre Martearena de Salta.

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