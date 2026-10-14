miércoles 14 de octubre de 2026
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14 de octubre de 2026
¿Volverá ante el Bicho?

Banfield espera por Lautaro Gómez para el cruce ante Argentinos

El volante estuvo ausente ante Tigre por la molestia que sufrió contra Central, pero no padece lesión y será evaluado por el cuerpo técnico de Banfield.

Banfield podría recuperar a Gómez para el cruce ante Argentinos.

Banfield podría recuperar a Gómez para el cruce ante Argentinos.

El mediocampista sufrió una molestia física en el empate ante Rosario Central, la cual lo obligó a abandonar el campo a los 24 minutos, y justamente por este motivo se ausentó en el último partido, encendiendo las alarmas de cara a la recta final del Torneo Clausura.

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Afortunadamente, los últimos estudios que realizó no arrojaron lesión alguna y por eso estaría en condiciones de reaparecer ante el Bicho, aunque eso dependerá de cómo trabaje en la semana.

Esto se debe a que, según la información del periodista Matías Colombo de Muy Banfield, el fuerte golpe que sufrió ante Canalla sigue sin dejarlo practicar con normalidad y a eso le prestará atención el cuerpo técnico de Pedro Troglio para tomar una decisión de cara al sábado.

Si Gómez deja de presentar signos de dolor y puede completar los trabajos en lo que resta de la semana, seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes en el cruce ante el conjunto de La Paternal en el estadio Florencio Sola.

Gómez se lesionó en su mejor momento en Banfield

El mediocampista, de 23 años y surgido de las inferiores del club, regresó a la titularidad en el encuentro ante Barracas Central e hilvanó dos buenos partidos, lo que lo afianzó otra vez dentro del 11 titular. Sin embargo, la molestia que sufrió ante Central le impidió jugar ante el Matador.

En este regreso, Gómez marcó el gol del empate ante el "Guapo" en el Lencho Sola y a la semana siguiente, en el Bosque platense, anotó uno de los goles en el 2 a 2 ante Gimnasia, convirtiéndose en una pieza importante del equipo.

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