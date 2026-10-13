Tomás Adoryan, de sus golazos a la ilusión de clasificar a Banfield

Banfield logró un gran triunfo en Victoria frente a Tigre que le permitió cumplir uno de sus objetivos de la temporada: la permanencia en la Liga Profesional. Más relajado y con Tomás Adoryan como una de sus figuras, el Taladro extremará los esfuerzos para meterse en los playoffs del Torneo Clausura.

Al cierra de la 12º fecha, el equipo de Pedro Troglio se ubica 11º con 13 puntos, a cinco de Independiente Rivadavia de Mendoza, que podría perder el lugar -sería para Barracas Central- si este miércoles River Plate vence a Sarmiento.

Tomás Adoryan convirtió consecutivamente en las últimas dos fechas frente a Rosario Central y Tigre, además de otro doblete por Copa Argentina contra Ferro Carril Midland (8º de final) y Deportivo Riestra (4º de final). Sus golazos y su juego lo llevaron a ser una fija para el entrenador en el 11 titular.

“Estoy contento, esto es gracias a mis compañeros que me ayudan. Gracias a Dios se me abrió el arco y pude convertir seguido”, apuntó el misionero de San Pedro sobre el presente que lo tiene como pieza fundamental del equipo.

Entre 2023 y 2024, Tomás Adoryan fue cedido a préstamo a Rampla Juniors, de Uruguay. Y en junio de 2025 fue convocado por la Selección Armenia para la fecha FIFA de los amistosos contra Kosovo y Montenegro.

Golazo de Tomás Adoryan para el 2-1 de Banfield.

Todas esas experiencias le sirvieron para este alentador momento que transita con la camiseta verde y blanca. “Creo que es parte de la confianza que está teniendo el grupo ahora, estamos resolviendo de mejor manera, cada vez que recuperamos la pelota podemos entregársela a un compañero y en los últimos metros también estamos finos. Está entrando la pelota como se dice”, afirmó.

La ilusión de clasificar a los playoffs

La Copa de la Liga 2023 fue la última vez que Banfield clasificó a un playoffs, bajo la conducción técnica de Julio Falcioni, luego de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata (2-0). Alcanzó la 3º posición con 23 puntos, a tres del líder Huracán en la zona A. Su aventura terminó en el primer cruce (cuartos de final) al igualar con Godoy Cruz de Mendoza (0-0) y caer en la definición por penales (5-3) en el estadio La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis,.

“Siempre está el sueño de clasificar, hablamos con los chicos que tenemos en estas últimas fechas dar ese sprint final para poder llegar a soñar. Dios quiera poder meternos entre los ocho”, sostuvo el talentoso jugador de Banfield.

Los próximos pasos: Argentinos Juniors y Lanús, ambos de loca; Independiente Rivadavia, en Mendoza; y Atlético Tucumán en el estadio Florencio Sola. El panorama asoma difícil, pero es fútbol, y por lo tanto nada es imposible.