El objetivo que se planteó Banfield en el Torneo Clausura con Adrián Balboa como bandera

En una tarde-noche repleta de tensión en el José Dellagiovanna, Banfield consiguió un triunfo vital para sus aspiraciones. Con goles de Adrián Balboa y Tomás Adoryán, el Taladro derrotó por 2 a 1 a Tigre en condición de visitante por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

El encuentro, que significó el final de una seguidilla de varios partidos sin ganar para el equipo del sur bonaerense, dejó sensaciones de alivio y una enorme dosis de optimismo en sus protagonistas. Para Banfield significó el regreso a la victoria después de tres empates consecutivos y seis partidos sin conocer el triunfo. Además, como visitante llevaba tres encuentros sin poder sumar de a tres.

Al finalizar el partido, el atacante uruguayo Adrián "Rocky" Balboa enfrentó los micrófonos y no ocultó la satisfacción colectiva por haber sacado adelante un partido de alta fricción. "Son tres puntos importantes, ojalá clasifiquemos entre los ocho", soltó el delantero con una sonrisa, reflejando el deseo interno del grupo por ingresar a la zona de playoffs de la Zona B en el Torneo Clausura.

El delantero abrió la cuenta a los 6 minutos de iniciado el encuentro, tras enganchar frente a Joaquín Laso y definir con precisión de zurda. Admitió la relevancia que posee el resultado en un tramo clave del año. No solo sirve para acomodar los números y escalar posiciones en la tabla, sino principalmente como un factor reconstructivo en el aspecto psicológico tras semanas complejas en las que las victorias se venían haciendo desear. "Contento por el triunfo del equipo y porque no se nos venía dando. Hoy tuvimos una cuota de suerte que se necesita", reconoció Adrián Balboa.

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El gol de la curiosidad para Adrián Balboa

Además de lo colectivo, la tarde tuvo un sabor especial para el delantero en el plano personal, ya que marcó su primer gol oficial con la camiseta de Banfield. Lo curioso radica en que el destino cruzó los cables estadísticos de forma casi idéntica: su último grito sagrado en las canchas argentinas había sido exactamente ante el mismo rival, en octubre del año pasado, pero en aquella oportunidad vistiendo los colores de Racing. "Venía con el arco cerrado y por suerte se pudo abrir", sostuvo.

Con la ventaja inicial del uruguayo, el posterior empate transitorio de Jerónimo Dómina para el local y la genialidad de media distancia de Adoryán que selló el 2-1 antes del descanso, Banfield tuvo que ponerse el overol en el segundo tiempo. La resistencia ante los embates de Tigre —que estrelló pelotas en los postes— terminó de justificar un éxito tan sufrido como celebrado.

El objetivo de Banfield en el Torneo Clausura

"Victoria de las que suman en lo anímico y tres puntos de oro", aseguró el delantero al retirarse del estadio. Ahora, bajo la conducción de Pedro Troglio y con el envión de su goleador recuperado, Banfield se encuentra en una posición expectante en la tabla de posiciones. Con el triunfo ante Tigre, el Taladro suma 13 unidades y se ubica a 5 puntos de Barracas Central, el último que estaría clasificando a los playoffs.

"Ojalá podamos entrar entre los 8 y si no se puede tenemos la Copa Argentina. Agradecer a toda la gente de Banfield que vino a apoyarnos, este triunfo es para ellos", finalizó.