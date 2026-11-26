El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora resolvió que Sebastián “El Melli” Saudán cumpla 14 años de internación psiquiátrica por el crimen de Santiago Alcócer , el joven asesinado y mutilado en abril de 2023 , por ser considerado inimputable.

Según pudo averiguar La Unión , el asesino padece esquizofrenia y, en lugar de una condena de prisión, recibió una medida de seguridad por su estado de salud mental.

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El veredicto fue anunciado el miércoles pasado, y la decisión generó indignación en la familia de la víctima, que esperaba una resolución más severa.

“Una vergüenza”, manifestó Micaela Alcócer , hermana de Santiago, en diálogo con este medio, al expresar su rechazo al fallo judicial, contrario al pedido de 25 años de internación solicitada por la fiscalía durante los alegatos.

Sebastián Saudan y Eliana Maciel, la pareja asesina de Santiago Alcócer.

El crimen de Santiago Alcócer

Santiago tenía 18 años y desapareció el 15 de abril de 2023, después de salir de su casa en Parque Barón. Su cuerpo fue encontrado días más tarde en un basural de Transradio, en Esteban Echeverría. Estaba calcinado y presentaba mutilaciones en las manos y los pies.

La investigación apuntó contra Saudán y Eliana Maciel, conocida como “Barby Queen”. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia posterior al asesinato y registrar el traslado del cuerpo en un carrito tirado por una moto.

Maciel fue condenada en agosto de 2025 a 14 años de prisión por homicidio simple. La situación de Saudán tuvo otro recorrido judicial debido a las evaluaciones psiquiátricas que determinaron que no podía comprender la criminalidad de sus actos.