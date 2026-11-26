Cada 15 días, en la UPA de Lomas de Zamora brindan un espacio de atención grupal para adultos en el que, a través de charlas y actividades con profesionales en nutrición , se busca mejorar los hábitos alimentarios , despejar dudas y aprender nuevos métodos para tener una vida más saludable .

"Es un taller gratuito de escucha con otras personas y sin prejuicios donde no solo trabajamos sobre alimentación sino que también compartimos experiencias, aprendemos en grupo y encontramos un espacio de acompañamiento y contención. También damos ideas de menú y diferentes recetas fáciles, ricas, económicas y saludables", contaron las profesionales que llevan adelante el taller.

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El próximo encuentro se realizará este viernes, a las 9, en el centro de salud de Fiorito ubicado sobre Presidente Perón 4813 . Los interesados pueden ir directamente y sin necesidad de anotarse. La propuesta también está destinada a mejorar la calidad de vida de personas con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica.

"Está muy bueno que el taller sea grupal porque sirve para conocer a otra gente y vincularse con las nutricionistas que nos van enseñando con tips a comer saludable y preparar platos de diferentes maneras. Empecé hace unos meses por un tema de salud y para mí es importante porque recibo contención", destacó Alejandra, una de las vecinas que forma parte de los talleres.

Desde el año pasado, en la UPA recuperaron una huerta para transformarla en un lugar de encuentro destinado a actividades terapéuticas, inclusión y participación de la comunidad y de pacientes internados. En septiembre dieron un taller gratuito donde los vecinos aprendieron sobre las distintas etapas y procesos para cultivar frutas y verduras desde la semilla, los cuidados que requieren, cómo controlar las plagas, cuándo están los alimentos listos para cosechar y cómo renovar los cultivos para la temporada primavera-verano.

Fortalecen la alimentación de embarazas y niños de Lomas

En Lomas de Zamora sigue la entrega de kits de alimentos para fortalecer la nutrición de embarazadas y niños de hasta 5 años. El programa del Municipio incluye un seguimiento cercano a cada una de las familias con controles de salud y talleres sobre hábitos saludables.

La alimentación durante la gestación y la primera infancia son fundamentales para tener un crecimiento y desarrollo saludable. Frente al ajuste del Gobierno Nacional que impacta en el consumo de las familias, el Municipio de Lomas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzaron el programa Impulsoras de la Comunidad para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad social.

En Santa Catalina, Albertina, Fiorito, Budge, Lamadrid, San José, Parque Barón y Centenario entregaron kits nutricionales para embarazadas y niños de 0 a 5 años. Cada familia se llevó bolsones con frutas, verduras, legumbres, pescado, huevos, leche y agua. La particularidad es que muchos de estos alimentos son producidos en la Reserva Santa Catalina, donde hay una huerta de 3 hectáreas.

Las Impulsoras de la Comunidad son una red de mujeres que cuidan y hacen un seguimiento personalizado para acompañar el cambio en la alimentación de cada familia y la asistencia a los controles médicos.