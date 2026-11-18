Banfield: realizaron una jornada contra el prejuicio y el estigma en la salud mental.

La Estación de Banfield y el Centro Comunitario Libremente fueron escenario de la 16ª edición del Encuentro Patas Arriba 2026, una jornada impulsada por la Asociación por los Derechos en Salud Mental (Adesam) y PREA-Libremente para promover la integración social, visibilizar la problemática del encierro crónico y reclamar el cumplimiento de la ley de salud mental.

La jornada comenzó en la estación ferroviaria de Banfield, donde se realizaron intervenciones musicales, teatrales, lecturas de poesía y presentaciones de batucada. Luego, los participantes se trasladaron en caravana hasta el Centro Comunitario Libremente, donde continuaron las actividades.

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El espacio ofreció presentaciones artísticas, un buffet, una feria de emprendedores, micrófono abierto y una asamblea con la participación de los distintos colectivos e instituciones presentes.

El Encuentro Patas Arriba tiene como uno de sus principales objetivos visibilizar la problemática del encierro crónico y promover la restitución de los derechos ciudadanos de las personas con padecimientos de salud mental, en el marco de la legislación vigente en Argentina.

El derecho a la libre expresión y la integración social fueron algunos de los ejes.

La propuesta también apunta a fortalecer los espacios de integración social y enfrentar los prejuicios y la estigmatización que atraviesan a quienes tienen problemas de salud mental.

Entre los participantes estuvieron el Grupo de Teatro La Toma, Bondi Artístico Comunitario (B.A.C.), Teatro Participativo del Frente de Artistas del Borda, La Escandalosa Percusión, el Taller de Música Popular del Borda, Konfónica, Flor Alba, Caterina Otero, Los Magos de Adrogué y el Ensamble Serendipia.

El arte fue fundamental durante la nueva edición de la jornada organizada por PREA Libremente.

Hubo arte y expresión para la emancipación.

También formaron parte de la jornada la Sala C.R.E.A.R. del Hospital Interzonal José A. Esteves, el Espacio Cultural Inclusivo, la Feria Sin Fronteras, la Feria de Emprendedores Libremente, Bellísimas Remade, Comida Casera y Saludable, El Rincón de las Hierbas y Proyecto de Viaje Comunitario.

La convocatoria estuvo a cargo de Adesam y PREA-Libremente. Como cierre de la celebración, los asistentes cantaron "Las gargantas libres", la canción que identifica al encuentro.