Control de lunares en Banfield: cómo acceder al chequeo gratuito

Un chequeo dermatológico a tiempo puede prevenir el cáncer de piel o garantizar un tratamiento efectivo. El Municipio de Lomas realizará una jornada de control de lunares gratuita en Banfield para vecinos de todas las edades.

El operativo se realizará este martes 17 de noviembre, 9 a 13, en el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) ubicado sobre la calle Cochabamba 922 . Las personas podrán acercarse sin turno para recibir la atención de profesionales que se encargarán de revisar lunares y manchas en la piel.

Impulsoras de la Comunidad. Acompañan a embarazadas y niños de Lomas con alimentos y controles de salud

Los lunares son crecimientos en la piel formados por cúmulos de melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a nuestra piel, cabello y ojos. La mayoría de los lunares son inofensivos, pero es esencial prestar atención a cualquier cambio en su apariencia o comportamiento, ya que podría ser una señal de riesgo.

Los lunares comunes son pequeños, redondos y de color uniforme, mientras que los lunares displásicos (benignos) son más grandes y presentan bordes irregulares o mal definidos. Mientras que los cancerígenos, como el melanoma, pueden presentarse como lunares asimétricos, con colores desiguales o múltiples, y pueden aumentar de tamaño con el tiempo. La detección temprana del melanoma es crucial para el éxito del tratamiento.

Nueva sala de dermatología en Lomas

En Lomas de Zamora siguen fortaleciendo el acceso a la salud e incorporando servicios de atención especializada. El Municipio inauguró una nueva Sala de Microcirugías Dermatológicas en Temperley, que brinda atención gratuita para el cuidado de la piel.

El consultorio funciona en el Centro Integral de Salud Vicente López, ubicado sobre la calle Vicente López 963, donde los profesionales realizan procedimientos de baja complejidad, extirpación de lesiones cutáneas sospechosas y biopsias diagnósticas directas.

En Temperley abrieron una Sala de Microcirugías Dermatológicas.

La incorporación de este servicio busca dar respuesta a la alta incidencia de patologías dermatológicas. En nuestro país, el cáncer de piel es el tipo de tumor más común y cada año se registran alrededor de 1.700 casos nuevos de melanoma, que es el subtipo más agresivo y peligroso. Los especialistas señalaran que cerca del 90% de los casos detectados en fases iniciales son curables, lo que vuelve fundamental el acceso rápido a la consulta médica y la realización de estudios diagnósticos preventivos.

En la Sala de Microcirugías Dermatológicas, los vecinos tienen una atención integral que abarca desde la revisión clínica hasta la resolución quirúrgica menor. Los interesados en sacar un turno tienen que comunicarse al 0800-122-5666 de lunes a viernes, de 8 a 20.