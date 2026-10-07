Acompañan a embarazadas y niños de Lomas con alimentos y controles de salud

En Lomas de Zamora ya entregaron más de 300 kits de alimentos para fortalecer la nutrición de embarazadas y niños de hasta 5 años . El programa del Municipio incluye un seguimiento cercano a cada una de las familias con controles de salud y talleres sobre hábitos saludables .

La alimentación durante la gestación y la primera infancia son fundamentales para tener un crecimiento y desarrollo saludable. Frente al ajuste del Gobierno Nacional que impacta en el consumo de las familias, el Municipio de Lomas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzaron el programa Impulsoras de la Comunidad para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad social.

En Santa Catalina, Albertina, Fiorito, Budge, Lamadrid, San José, Parque Barón y Centenario entregaron kits nutricionales para embarazadas y niños de 0 a 5 años. Cada familia se llevó bolsones con frutas, verduras, legumbres, pescado, huevos, leche y agua. La particularidad es que muchos de estos alimentos son producidos en la Reserva Santa Catalina , donde hay una huerta de 3 hectáreas.

"La verdad que el kit ayuda bastante y sirve un montón porque los chicos comen mucho huevo y también tenemos el pescado que es muy bueno para ellos y también para mí que estoy embarazada. También estoy super agradecida con las impulsoras, que son muy atentas", destacó Mónica, vecina de Santa Catalina que forma parte del programa.

Las Impulsoras de la Comunidad son una red de mujeres que cuidan y hacen un seguimiento personalizado para acompañar el cambio en la alimentación de cada familia y la asistencia a los controles médicos.

Un programa que llega a todos los barrios de Lomas de Zamora

Las impulsoras son vecinas solidarias que se capacitaron para acompañar a las familias de todas las localidades de la ciudad. El programa busca reconocer y potenciar el trabajo comunitario desarrollado históricamente en los barrios por las manzaneras, promoviendo la participación territorial y el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitario.

Además del acceso a controles de salud trimestrales, las familias participan de talleres comunitarios de educación alimentaria y promoción de hábitos saludables. También se implementó una Libreta Única de Cuidado Alimentario como herramienta para sistematizar información vinculada al seguimiento nutricional, la salud y observaciones sobre las condiciones alimentarias y de cuidado.