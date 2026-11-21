El nacimiento de cuatro bebés en apenas cuatro minutos cambió para siempre la vida de una familia de El Jagüel. Martín Sosa y Ariana Barrios , ambos de 36 años, recibieron el 15 de noviembre a Felipe , Pilar , Isabella y Baltazar , que nacieron a las 27 semanas de gestación en el Sanatorio Otamendi.

El nacimiento se realizó mediante una cesárea y los cuatro bebés llegaron al mundo con apenas un minuto de diferencia. Felipe fue el primero, a las 16:47, con un peso de 970 gramos. A las 16:48 nació Pilar , con 920 gramos; a las 16:49 llegó Isabella , que pesó 650 gramos, y finalmente, a las 16:50, nació Baltazar , con 970 gramos. Actualmente, los cuatro permanecen internados en neonatología, donde reciben cuidados especializados y son monitoreados permanentemente.

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La llegada de los cuatrillizos tuvo además una coincidencia significativa: nacieron el 15 de noviembre, fecha establecida desde 2026 como el Día Mundial del Niño Prematuro , tras una modificación impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La jornada busca visibilizar la prematurez y generar conciencia sobre los cuidados que necesitan los bebés que nacen antes de término.

En diálogo con La Unión , Martín contó cómo atraviesan los primeros días de internación y destacó el trabajo de los profesionales que atienden a sus hijos. "Los cuatro están bien, los médicos están haciendo un trabajo enorme con ellos. Al ser prematuros extremos, se encuentran monitoreados constantemente y en vigilia las 24 horas. Sabemos que están en buenas manos y de nuestra parte nos queda acompañarlos y brindarles todo el amor que necesitan", expresó. Uno de los datos que más los sorprendió tiene que ver con Isabella, la más pequeña de los cuatro. "Siempre nos preocupó en el embarazo y es la que mejor se encuentra", contó su papá.

Va a ser un caos... pero nuestro caos más hermoso", resumió Martín.

Cómo atraviesan los primeros días en neonatología

Los cuatrillizos permanecen en el nivel 1 de neonatología, un sector de cuidados intensivos donde reciben atención especializada debido a su nacimiento prematuro. Por el momento, sus padres todavía no pudieron tenerlos en brazos, ya que necesitan permanecer en las incubadoras y bajo controles permanentes.

"Te da mucha tranquilidad saber que están cuidados, pero por otro lado es movilizante ver a tus cuatro hijos tan chiquititos, cada uno en su incubadora, y no poder llevártelos a casa", describió Martín.

Aunque todavía no pudieron alzarlos, los padres pueden acercarse, hablarles y tocarles las manos cuando los profesionales lo permiten. Cada encuentro representa una mezcla de tranquilidad por saberlos atendidos y la emoción de estar cerca de sus cuatro hijos.

Los médicos les anticiparon que los bebés podrían necesitar al menos diez semanas de internación, aunque todavía no hay una fecha definida para el alta. La evolución clínica de cada uno será determinante para establecer cuándo podrán regresar a casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @elcaos_mashermoso El nacimiento de Felipe, Pilar, Isabella y Baltazar.

Un embarazo espontáneo: dos gemelas idénticas y dos mellizos

Una de las particularidades de esta historia es que el embarazo se produjo espontáneamente, sin tratamientos de fertilidad. Además, los cuatro bebés tuvieron distintas características durante su desarrollo dentro del útero.

Natalia Basualdo, licenciada en Obstetricia, que acompañó a la familia y comparte su conocimiento y experiencia a través de @crear_impacto_positivo explicó en diálogo con La Unión que las dos nenas, Pilar e Isabella, son gemelas idénticas: compartían una placenta, pero tenían dos bolsas amnióticas. En cambio, los dos varones, Felipe y Baltazar, son mellizos y cada uno tenía su propia placenta y su propia bolsa.

Según explicó la profesional, la gestación se produjo porque Ariana ovuló tres veces durante el mismo ciclo y uno de los embriones se dividió posteriormente, dando origen a las gemelas. Los embarazos múltiples requieren controles especializados por los riesgos asociados, especialmente la posibilidad de prematurez y otras complicaciones durante la gestación.

En el caso de Ariana, el embarazo también estuvo atravesado por dificultades de salud. Según detalló Basualdo, presentó colestasis gestacional e insuficiencia renal por compresión de los riñones, situaciones que implicaron un esfuerzo importante para su organismo.

Qué implica nacer a las 27 semanas

El nacimiento a las 27 semanas se considera prematurez extrema. A esa edad gestacional, los órganos y sistemas de los bebés todavía se encuentran en desarrollo, por lo que necesitan asistencia médica y seguimiento especializado para completar su maduración. "Son prematuros y van a afrontar desafíos en la adaptación, necesitan lograr la maduración de los órganos y funciones", explicó la obstetra. La profesional también destacó la importancia de la maduración pulmonar realizada durante el embarazo para favorecer la adaptación respiratoria después del nacimiento.

La evolución de cada bebé dependerá de su respuesta a los tratamientos y de las posibles complicaciones clínicas que puedan presentarse. Por eso, los controles y la atención permanente son fundamentales durante esta etapa.

La experiencia de recibir a cuatro bebés al mismo tiempo

Cecilia Bamundi, licenciada en Obstetricia y parte de @tuequipodeparteras, fue una de las profesionales que acompañó a Ariana durante el nacimiento. Si bien ya había participado en dos nacimientos de trigemelares, esta fue la primera vez que vivió la experiencia de recibir a cuatro bebés al mismo tiempo.

"Fue una experiencia muy emocionante y también de una enorme responsabilidad", recordó y explicó que en este tipo de nacimientos la planificación y la coordinación entre los distintos profesionales son fundamentales para garantizar la atención de la madre y de cada recién nacido. "En nacimientos de esta complejidad, la planificación, la organización y el trabajo interdisciplinario son fundamentales", sostuvo.

Además, hizo hincapié en que el acompañamiento no termina con el nacimiento. Cuando los bebés deben permanecer internados, los padres atraviesan una situación emocional compleja, marcada por la incertidumbre y la imposibilidad de regresar a casa con sus hijos.

Por eso, consideró fundamental brindar información clara, escuchar a la familia y favorecer el vínculo con cada bebé. También remarcó la importancia de acompañar a la madre durante su recuperación, el inicio de la lactancia y todo el proceso de internación. "Acompañar a una familia en neonatología es estar presentes, sostener, escuchar y ayudar a construir esperanza, sin minimizar las dificultades que están atravesando", expresó Bamundi.

Bauti, su primer hijo, de dos años.

Bauti, el hermano mayor

Mientras acompañan la evolución de los recién nacidos, Martín y Ariana también viven un momento especial junto a Bauti, su primer hijo, de dos años. El pequeño había seguido de cerca el embarazo: tocaba la panza de su mamá, les hablaba a sus hermanitos y los contaba con los dedos. Después del nacimiento, finalmente pudo conocerlos. "Durante todo este tiempo preguntaba dónde estaban los bebés, y ahora pudo conocerlos", contó Martín.

La pareja todavía no se detiene demasiado a imaginar cómo será la rutina cuando los siete puedan estar juntos en casa. Por ahora, toda la atención está puesta en que Felipe, Pilar, Isabella y Baltazar continúen creciendo y evolucionando favorablemente.

"Pasar de una familia de tres a una de siete es algo que todavía creo que no terminamos de procesar. Es una locura, en el mejor sentido de la palabra. Es un cambio enorme, nuestra vida se transformó por completo", expresó el papá.

A través de la cuenta de Instagram @elcaos_mashermoso, la familia comparte parte de este recorrido y recibe mensajes de acompañamiento de personas que siguen su historia. "Recibimos muchísimo cariño, mensajes, oraciones, gente que se preocupa por nosotros, incluso personas que no nos conocen. Nos hacen sentir muy acompañados en un momento que es bastante difícil y que tiene muchas emociones juntas", agradeció Martín.

Mientras los cuatro continúan bajo cuidados especializados, sus padres esperan el momento de poder regresar a casa con ellos y comenzar una nueva etapa familiar. "Va a ser un caos... pero nuestro caos más hermoso", resumió Martín.