Sueño Dorado Merendero es el espacio de Llavallol que recibirá la ayuda por parte de la organización de Esteban Echeverría.

El domingo 22 saldrán desde Monte Grande hasta Llavallol para llevar alimentos no perecederos.

Los vecinos de Monte Grande y alrededores podrán visitar el Campo Amat para acompañar una jornada de autos y motos organizada por Ayudemos a los Chicos. Durante la iniciativa se van a juntar alimentos no perecederos que serán donados a un comedor de Llavallol al que llegarán en caravana.

La jornada está organizada para el domingo 22 a las 16. "Nos vamos a juntar sobre la calle Moreno para recibir los alimentos que nos donen los vecinos y a las 17 vamos a emprender la caravana hacia el Merendero Sueño Dorado de Llavallol", anticiparon.

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Desde 2013 que la asociación solidaria trabaja para llegar a distintos comedores y merenderos de todos los municipios. Claudio Marcelo González , presidente y creador de organización Ayudemos a los Chicos, detalló: "Hemos logrado colaborar con 450 comedores y merenderos. También ayudamos a las personas en situación de calle o por alguna circunstancia de vulnerabilidad".

La organización decidió visitar esta vez al merendero Sueño Dorado de Llavallol para informarse sobre sus necesidades, según contaron. "Ellos hacen ollas populares todos los jueves a las 19 y reparten mínimo de 50 porciones", detallaron.

Para poder solventar las necesidades del barrio, decidieron armar esta caravana para juntar esos alimentos que necesitan para cocinar. Además, detallaron que los sábados brindan el desayuno y el almuerzo a casi 25 a 30 niños.

Una caravana con autos y motos para ayudar.

El merendero está ubicado en Rauch 1375 entre Sastre y Dávila, Llavallol por lo que la caravana de autos y motos, el domingo 22 se va a trasladar desde Monte Grande hasta el merendero y los vecinos podrán acompañarlos.

La caravana estará compuesta de distintos autos y motos de modelos y distintos años para la atracción de quienes quieran acompañar este iniciativa que es 100% solidaria.

"Lo que tenemos como lema es que este tipo de jornadas solidarias porque las hacemos entre todos, todos ayudamos para que sean posible y así llegar a distintas instituciones que tanto lo necesitan", concluyó el creador de la organización.