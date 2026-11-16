Miriam Lanzoni nació hace 46 años en Pampa del Infierno, en Chaco, y desde muy chica se interesó por la actuación asistiendo a varios cursos y talleres en su provincia natal. Antes de triunfar como actriz en Buenos Aires tuvo varios trabajos.

"Uno de mis primeros trabajos fue vendiendo YPF Gas. Tenía 16 añitos, fue en la Pesca del Dorado en Paso de la Patria, Corrientes, una provincia vecina a donde yo vivía (Chaco)", contó sin vueltas Miriam Lanzoni en una entrevista.

"Yo siempre tuve muy claro que quería ser actriz, no tuve dudas, se dio hacerlo así y lo hice sola, vendí alfajores de maicena y una bici amarilla para juntar plata y poder viajar a Buenos Aires", recordó Miriam Lanzoni sobre ese trabajo.

Cumplidos sus 18 años y sin el permiso de sus padres, Miriam Lanzoni viajó a Buenos Aires sola para estudiar actuación y buscar su futuro en el medio artístico.

En aquellos días, sus primeros trabajos en Buenos Aires fueron los de niñera, cuidadora de ancianos, mesera y todo tipo de oficios para poder subsistir en la gran ciudad.

Según explicó, no sólo sentía miedo por lo que la esperaba en la ciudad, sino por lo que había dejado atrás en su lugar natal. "Estaba peleada con mis viejos porque ellos tenían los miedos de cualquier padre y no podían ayudarme económicamente a que viniera a estudiar teatro a Buenos Aires", contó la actriz hace unos años.